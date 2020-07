Danmark åbner for rejser til og fra hele Sverige

Udenrigsministeriet har med opdaterede rejsevejledninger åbnet for rejser til alle regioner i Sverige.

Smittetrykket i hele Sverige er faldet så meget, at Udenrigsministeriet med de nyeste rejsevejledninger åbner for rejser til og fra alle landets regioner.

Det betyder, at ikke-nødvendige rejser til Sverige ikke længere frarådes - uanset hvilken del af landet, der er tale om.

- Det betyder, at rejsevejledningen for hele Sverige nu bliver "gul", og at der ikke længere anvendes en regional ordning for landet, lyder det fra Udenrigsministeriet i en skriftelig kommentar.

De opdaterede rejsevejledninger gælder fra torsdag eftermiddag.

Der er gradvist blevet åbnet for rejser til og fra Sverige. Udenrigsministeriet har hidtil opdelt Sverige i regioner, som enten har været lukkede eller åbne. Men nu er rejsevejledningerne til de sidste lukkede regioner blevet lempet.

Et af kriterierne er, at antallet af smittede i et land skal være på under 20 per 100.000 indbyggere.

Når et land først er åbnet, vil den kritiske grænse for, hvornår rejsevejledningerne igen bliver skærpet, være ved 30 smittetilfælde per 100.000 indbyggere målt over den seneste uge.

Et stigende antal smittetilfælde i Spanien betyder, at landet nærmer sig grænsen for, om Udenrigsministeriet vil fraråde ferierejser til landet.

I øjeblikket har Spanien 25,5 smittede per 100.000 indbyggere den seneste uge. Derfor er landet stadig åbent.

Men smittetallet er steget næsten eksplosivt de seneste dage. I sidste uge var tallet 15 smittede per 100.000 indbyggere for den foregående uge.

Myndighederne i Norge besluttede i sidste uge af fraråde alle ikke-nødvendige rejser til Spanien, som er en yndet feriedestination for mange turister.

- Det er vigtigt at understrege, at smitteudviklingen i Spanien fortsat er inden for den ramme, hvor vi kan fastholde en "gul" rejsevejledning, skriver Udenrigsministeriet.

- Når man rejser, anbefaler Udenrigsministeriet dog for alle, at man er opmærksom på sin personlige sikkerhed og holder sig løbende opdateret om udviklingen i smittebilledet via de lokale myndigheder, lokale medier og sit rejsebureau.

Personer, der rejser til Danmark efter ophold i regioner med flere end 50 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere, bliver opfordret til at få en coronatest, når de kommer hjem.

Det er i øjeblikket tilfældet for de tre spanske regioner Aragón, Cataluña og Navarra.

Med den seneste opdatering af rejsevejledningerne bliver Spaniens naboland, Portugal, åbnet.

Til gengæld bliver Rumænien lukket, og alle ikke-nødvendige rejser frarådes nu til landet.

Listen over åbne lande bliver opdateret hver torsdag.

Rejsevejledningerne er kun anbefalinger. Det er dermed ikke ulovligt, hvis man ikke følger dem.

/ritzau/