Danmark afholder konference i august om støtte til Ukraine

Træning af ukrainske soldater er blandt emnerne, når Danmark skal være vært for donorkonference i København.

Danmark er sammen med Ukraine og Storbritannien vært for en såkaldt donorkonference i København i august.

Det oplyser Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Forsvarsministre fra "en række nordeuropæiske lande" vil deltage på konferencen.

Formålet med donorkonferencen er at styrke samarbejdet mellem Ukraine og nordeuropæiske lande om, hvordan vi bedst støtter Ukraine i kampen mod Ruslands brutale invasion, lyder det fra ministeriet.

Der vil blandt andet være fokus på træning af ukrainske soldater, fremgår det videre.

- Jeg ser frem til at byde allierede kolleger velkommen i København til august. Og selvfølgelig særligt min ukrainske kollega Oleksii Reznikov, siger forsvarsminister Morten Bødskov (S) i pressemeddelelsen.

- Danmark har taget stort ansvar for hjælp og støtte til Ukraine, og det vil vi fortsætte med. Derfor er det naturligt at Danmark er vært for denne vigtige konference.

Det er eksempelvis igennem våbenbidrag, at Danmark har støttet Ukraine siden februar, hvor Rusland invaderede landet.

Det samlede danske våbenbidrag til Ukraine var i april på en milliard kroner.

Den danske støtte inkluderer også hjælp til minerydning i Ukraine og desuden støtte til Den Internationale Straffedomstol (ICC), så krigsforbrydelser kan blive undersøgt, samt til genopbygning.

/ritzau/