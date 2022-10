Jeppe Kofod arbejder for, at EU laver sanktioner mod ansvarlige for drab og vold mod iranske demonstranter.

Danmark arbejder for EU-sanktioner mod Iran

Danmark vil arbejde for, at EU pålægger Iran sanktioner i kølvandet på den 22-årige Mahsa Aminis død i politiets varetægt - og myndighedernes håndtering af de efterfølgende demonstrationer.

Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S). Ifølge ham skal sanktionerne først og fremmest gå ud over dem, der måtte være ansvarlige for Masha Aminis død.

- Det er en tragedie, og det er en påmindelse om den undertrykkelse, som det iranske folk – ikke mindst kvinderne – bliver udsat for, siger han.

- Danmark støtter iranernes ret til at demonstrere fredeligt og fordømmer det iranske styres omfattende og overdrevne brug af magtanvendelse, siger Jeppe Kofod og tilføjer:

- Derfor er en af de ting, jeg personligt arbejder for skal være redskaber der bruges i EU, at der vedtages sanktioner mod de ansvarlige for drabet på Mahsa Amini. Men også mod det voldelige nedslag på protesterne.

Jeppe Kofod og resten af EUs udenrigsministre mødes om knap to uger. Her vil eventuelle sanktioner være på dagsorden.

Mandag er det to uger og tre dage siden, at den 22-årige kvinde døde i moralpolitiets varetægt. Hun blev anholdt, fordi hendes hijab ifølge myndighederne ikke dækkede hendes hår godt nok. Moralpolitiet har af mange fået skylden for hendes død.

Siden har folk i Iran været på gaden i store protester landet over. Mindst 50 mennesker har mistet livet under urolighederne.

Flere andre europæiske lande har talt om sanktioner. Tysklands udenrigsminister, Annalena Baerbock, sagde torsdag, at hun ønsker et fælles europæisk modsvar efter Mahsa Aminis død. EU's udenrigschef, Josep Borrell, har også bebudet, at sanktioner skal på dagsorden.

USA indførte for godt en uge siden sanktioner mod syv topfigurer i Irans moralpoliti.

Til spørgsmålet om, hvorfor EU kommer så sent på banen, svarer Jeppe Kofod:

- Verdens øjne har været rettet mod Ruslands ulovlige annektering af Ukraine og de alvorlige eksplosioner i Østersøen. Det er helt med rette. Men derfor kommer jeg også til at prioritere, at vi får nogle sanktioner mod Iran.

Kofod oplyser, at Danmark har givet sin holdning til volden på demonstranter til kende gennem Danmarks ambassadør i Teheran.

/ritzau/