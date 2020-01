Danmark blev advaret seks timer før angreb i Irak

Ifølge TV2 fortæller flere kilder, at den danske regering og Forsvaret blev advaret seks timer før angreb.

Den danske regering og Forsvaret blev advaret, seks timer før Iran natten til onsdag angreb to militærbaser i Irak med missiler.

Det fortæller flere kilder til TV2.

Den danske forsvarschef, Bjørn Bisserup, har tidligere bekræftet over for TV2, at Danmark fik et varsel om det forestående iranske missilangreb.

Men TV2 har nu fra flere kilder, at advarslen kom seks timer, før det første missil ramte Al-Asad-basen i Irak, hvor der på det tidspunkt var omkring 130 danske soldater.

Angrebet skete som gengældelse for USA's drab på den højtstående iranske general Qassem Soleimani fredag for en uge siden.

/ritzau/