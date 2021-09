Danmark brugte tolke ansat af Storbritannien i Afghanistan

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) fortalte i august på et pressemøde, at det danske forsvar ikke har haft ansatte tolke i Afghanistan siden 2001.

Det betyder dog ikke, at Danmark ikke brugt afghanske tolke. De blev i stedet hyret gennem Storbritannien og et privat amerikansk selskab

Det fortæller en tidligere udsendt efterretningsofficer til Berlingske. Ifølge avisen patruljerede tolkene i danske uniformer.

Ordningen betød, at Danmark ikke formelt havde et juridisk ansvar for dem.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tolkene er kommet i fokus, efter at Taliban har overtaget kontrollen med landet. Det har betydet, mange vestlige lande har evakueret lokalt ansatte tolke, der har assisteret dem i den 20 år lange krig i landet.

11. august blev der i Danmark indgået en politisk aftale om at evakuere afghanske tolke, der har arbejdet for det danske forsvar i landet inden for de seneste to år. De kan få midlertidigt ophold i Danmark i to år.

Få dage efter overtog Taliban magten over landets hovedstad, Kabul. Flere partier har kritiseret regeringen for, at evakueringsplanen kom for sent.

Flere andre vestlige lande begyndte dog allerede planlægningen af evakueringen over sommeren.

Danmark har evakueret næsten 1000 fra Afghanistan. Af dem er over 200 tolke, der arbejdet for det danske forsvar i landet, eller familiemedlemmer til tolkene.

Der har været brugt op mod 300 afghanske tolk og andre lokalt ansatte under det militære engagement i landet, oplyser Forsvaret til Berlingske.

47 tolke, som har samarbejdet med de danske soldater i landet, er blevet identificeret af Forsvarsministeriet. Resten formodes at have henvendt sig til andre lande for at blive evakueret, skriver Berlingske.

/ritzau/