Danmark deltager for første gang i EU-forsvarsinitiativ

Danmark er optaget i sit første EU-projekt i forsvarssamarbejdet Pesco.

Det omtalte projekt handler om udsendelse af cyberreaktionshold. Med optagelsen betyder det, at Danmark kan bidrage med danske eksperter og kapaciteter.

Deltagelsen markeres ved, at forsvarsminister Troels Lund Poulsen er taget til Toledo i Spanien, hvor han onsdag skal mødes med sine EU-forsvarsministerkolleger.

Ministrene skal også drøfte den militære støtte til Ukraine.

Artiklen fortsætter under annoncen

Troels Lund Poulsen kalder det for "en vigtig milepæl", at Danmark nu er med i det første Pesco-projekt og dermed tager større ansvar for Europas sikkerhed.

- Det kan blandt andet bidrage til at skabe et højere niveau af cybersikkerhed blandt EU-landene og vores partnere.

- I Danmark er vi dygtige til cyber. Derfor giver det god mening, siger han.

Danmark har tidligere ikke kunnet deltage i EU-forsvarsinitiativet Pesco på grund af forsvarsforbeholdet.

- Vi går jo fra, at vi for et år siden afskaffede forsvarsforbeholdet, i foråret blev vi optaget som medlem af Pesco, og nu er virkeligheden indtruffet. Vi er fuldt operative, om man så må sige, siger Troels Lund Poulsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Litauen er tovholder for projektet, og ifølge forsvarsministeriet glæder den litauiske forsvarsminister sig over den danske deltagelse.

- På vegne af projektgruppen byder vi Danmark varmt velkommen som nyeste medlem af vores multinationale foretagende, hvor vi nu er ni deltagende medlemsstater.

- Litauen har historiske og meget tætte forsvarsbånd med Danmark, og vi er særligt glade for at kunne udvide vores samarbejde om cybersikkerhed og gensidig støtte med Danmark i rammen af EU, siger Litauens forsvarsminister, Arvydas Anušauskas.

/ritzau/