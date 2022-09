Danmark deltager med repræsentant ved Gorbatjov-begravelse

Når Mikhail Gorbatjov, som er tidligere leder af Sovjetunionen, bliver begravet lørdag, deltager souschefen fra den danske ambassade i Moskva som repræsentant for Danmark.

Det oplyser Udenrigsministeriet til Ritzau.

Mikhail Gorbatjov var den sidste leder af Sovjetunionen. Han døde tirsdag i en alder 91 år.

I modsætning til Boris Jeltsin, som var Ruslands præsident efter Sovjetunionens fald, får Gorbatjov ikke en statsbegravelse.

Vestlige ledere deltager heller ikke ved Gorbatjovs begravelse grundet krigen i Ukraine og de massive sanktioner over for Rusland.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har også tidligere meldt ud, at han ikke vil være til stede ved begravelsen.

Ifølge den russiske præsidents talsmand, Dmitrij Peskov, skyldes det, at Putins kalender ikke tillader det.

Det er uvist, præcist hvor mange vestlige repræsentanter, som kommer til at deltage ved begravelsen.

Men det russiske statslige nyhedsbureau Tass har tidligere citeret både repræsentanter for den franske regering og den tyske regering for, at de to lande sender repræsentanter.

Ifølge det statsejede estiske medie ERR er Estland derimod ikke inviteret og sender ingen repræsentant.

Gorbatjov vil blive begravet lørdag efter en offentlig ceremoni i den berømte søjlesal i fagforeningernes hus Moskva.

/ritzau/