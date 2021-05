Danmark donerer 59.300 vacciner til Slesvig-Holsten

Slesvig-Holsten modtager en donation på 59.300 vacciner fra Danmark, oplyser Udenrigsministeriet.

Danmark donerer 59.300 coronavacciner fra AstraZeneca, der er taget ud af det danske vaccinationsprogram, til den tyske delstat Slesvig-Holsten. Det oplyser Udenrigsministeriet.

- Jeg synes, det er enormt positivt, at vi med denne donation kan hjælpe vores naboer i grænseregionen, som vi har et tæt og godt forhold til, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i en pressemeddelelse.

- De overskydende vacciner, vi har på lager i Danmark, skal selvfølgelig anvendes inden udløbsdatoen. Slesvig-Holsten er et sted i deres epidemi, hvor de vurderer, at de nu og her vil kunne drage nytte af AstraZeneca-vaccinen.

Doserne fra AstraZeneca står til at udløbe den 30. juni.

Danmark har i forvejen udlånt 55.000 doser til Slesvig-Holsten. De skal leveres tilbage, men det skal de 59.300 doser ikke.

/ritzau/