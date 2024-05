Danmark donerer milliarder til Ukraine til luftforsvar og ammunition

Danmark donerer 5,6 milliarder kroner i den 18. donationspakke til Ukraine, hvor halvdelen går til luftforsvar.

Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) efter et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn, hvor regeringen har fået opbakning af et flertal af Folketingets partier.

- Det er en ganske stor pakke, aktuelt er vi det land pro rata, som yder størst militær støtte til Ukraine, siger han.

Der afsættes 2,4 milliarder kroner til luftforsvar til Ukraine, som er i krig med Rusland, efter at landet blev invaderet for over to år siden.

En del af midlerne går til donationen af den kommende ukrainske F-16-kapacitet.

Det er endnu uvist, hvornår flyene sendes til Ukraine, som er trængt i defensiven af Rusland, da de mangler ammunition samt fly, kampvogne og artilleripjecer.

- Alle ved, at Ukraine er i desperat bekneb for bedre luftforsvar. Vi har ikke noget, men vi har ressourcerne. Det har vi lagt ind i den her pakke, siger Lars Løkke Rasmussen.

Torsdagens pakke går blandt andet til indkøb af artilleripjecer, granater og panserværnsminer. En del af midlerne går til vedligeholdelse af donationerne, som er afgørende for den langvarige effekt på kamppladsen.

Ifølge forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) vil Danmarks donation kunne mærkes på slagsmarken.

- Som en del af den her donationspakke har vi nu også øremærket yderligere en milliard til direkte køb hos ukrainske forsvarsindustrivirksomheder.

- Danmark vil være det første land, der kommer til at gøre det. Vi er tæt på at kunne lave en model for at gå ind og købe forsvarsmateriel i Ukraine, siger han.

Som noget nyt vil regeringen investere i den ukrainske forsvarsindustri, da det giver mening at producere våbnene, hvor de bruges og af dem, der bruger dem. Dermed fremtidssikrer man også Ukraines forsvarsevne.

- Det vil have den klare fordel, at vi kan købe forsvarsmateriel, der kan doneres med det samme. Det vil være nemmere at vedligeholde det materiale, der måtte blive købt i Ukraine.

- Og min klare forventning er, at materiel købt i Ukraine vil være billigere, end hvis man skulle købe i andre lande, siger forsvarsministeren.

Med Ukrainefonden er der i årene 2023-2028 samlet afsat 64,8 milliarder kroner til militær støtte til Ukraine.

