Danmark donerer vacciner til ukrainske flygtninge

Danmark vil donere MFR- og DiTE-vacciner til ukrainske flygtninge i Polen.

Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse torsdag aften.

Der er tale om 40.000 MFR-vacciner og 93.000 DiTE-vacciner.

Vaccinerne kan doneres med det samme og vil ikke påvirke Danmarks beredskab.

Polen har anmodet EU's civilbeskyttelsesmekanisme om en række vacciner til ukrainske flygtninge. De er ankommet til landet, efter at Rusland invaderede Ukraine.

De polske myndigheder har bekræftet, at de gerne vil modtage vaccinerne. Derfor sender Statens Serum Institut dem så hurtigt som muligt, står der i pressemeddelelsen.

En MFR-vaccine beskytter imod mæslinger, fåresyge og røde hunde. En DiTE-vaccine beskytter imod difteri og stivkrampe.

Donationen vurderes at koste 8,2 millioner kroner. Men udgifterne ligger inden for den ramme for donationer af lægemidler til Ukraine, som Folketinget allerede har vedtaget.

Det skriver Sundhedsministeriet i pressemeddelelsen.

Ifølge det britiske medie BBC vurderede FN 9. marts, at 1,4 millioner ukrainere er flygtet til Polen.

Ukraine har en befolkning på 44 millioner mennesker.

FN's tal viser, at i alt 2,3 millioner mennesker er flygtet fra Ukraine, siden Rusland invaderede landet 24. februar.

Danmark har også bakket op om de humanitære organisationer, som arbejder i og omkring Ukraine.

Det er blandt andet sket ved at stille et mobilt civilhospital til rådighed igennem Beredskabsstyrelsen.

/ritzau/