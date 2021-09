Danmark endevendes for kræftfremkaldende stof

145 lokationer i Danmark skal nu undersøges for det sundhedsskadelige stof PFOS.

Det oplyser Danske Regioner.

Det sker, efter det i foråret kom frem, at det giftige stof havde spredt sig fra en brandskole i Korsør til en nærliggende mark.

Her gik køerne fra Korsør Kogræsserforening i årevis og indtog stoffet gennem græsset. Giften spredte sig på samme måde til aftagerne af oksekødet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der blev taget blodprøver af kogræsserforeningens medlemmer, og de viste stærkt forhøjede værdier af PFOS.

Ifølge DR blev 187 borgere i Korsør testet. 118 af dem har "meget høje PFOS-tal".

PFOS blev brugt i brandskum indtil 2011, hvor det blev helt forbudt.

Det blev set som et vidunderkemikalie, da det blev lanceret, fordi det er vandafvisende, fortæller Lisbeth E. Knudsen, der er professor i toksikologi ved Københavns Universitet.

- Der er bare det problem ved det, at det er giftigt, siger hun.

- Det er ikke akut giftigt, men det er farligt, hvis man har meget af det i kroppen. Det kan påvirke leveren, immunsystemet og det står også på vores liste over kræftfremkaldende stoffer.

Særligt er ufødte og nyfødte børn udsatte.

- Det er, fordi det blandt andet påvirker immunsystemet, som gør, at børnene ikke udvikles optimalt.

Og det store problem er, at det ikke bare kan komme ud af kroppen igen.

- Det tager mere end fire år, før halvdelen af det kommer ud af kroppen. Så det ophober sig og kan så give de her skader, hvor vi er særligt bekymret for leverpåvirkning, der giver øget kolesteroltal, siger Lisbeth E. Knudsen.

Der er dog godt nyt på vej til borgerne i Korsør.

Videnskabsetisk Komité i Region Sjælland har givet grønt lys til et forskningsforsøg med en del af de ramte borgere.

Forsøget går ud på at give et velkendt og velafprøvet middel mod for højt kolesteroltal.

Læger på Holbæk Sygehus, der står for projektet, mener, at præparatet muligvis også kan øge udskillelsen af PFOS fra kroppen.

- Det er en hjørnesten og et meget stort skridt, at vi er kommet videre, siger forskningsansvarlig overlæge Morten Lindhardt.

Endnu mangler to tilladelser, men Morten Lindhardt håber at kunne indlede forsøget til oktober. Hvis alt går som planlagt, vil man kunne være klar med de første resultater i sommeren 2022.

Tilbage til nutiden har de fem regioner sammen med landets kommuner indsamlet oplysninger om, hvor der har ligget brandøvelsespladser i landet.

Opgørelsen indeholder også en vurdering af, om pladserne potentielt kan udgøre en risiko for mennesker, grundvand eller overfladevand.

Nogle af stederne er man dog allerede i gang med at undersøge for PFOS.

Heino Knudsen (S), formand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer og regionsrådsformand i Region Sjælland, garanterer, at alle myndigheder arbejder så hurtigt som muligt.

Men pladserne skal undersøges "meget grundigt".

- Jeg forstår godt, hvis nogen synes, at det burde gå hurtigere – men det er et ressourcekrævende arbejde, og det er vigtigt, at vi først prioriterer de steder, hvor risikoen er størst, siger Heino Knudsen i en pressemeddelelse.

/ritzau/