Danmark er officielt fri for fugleinfluenza

Danmark har nu igen fået status som et land uden fugleinfluenza hos den internationale dyresundhedsorganisation OIE.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Det sker, fordi der i en måned ikke har været udbrud af fugleinfluenza i Danmark.

- Det er både økonomisk og dyrevelfærdsmæssigt tungt, når sygdommen slår ned i en fjerkræbesætning. Dyrene lider, indtil de bliver aflivet, og eksporten til flere lande uden for EU lukker med kort varsel, siger Signe Balslev, sektionsleder og dyrlæge i Fødevarestyrelsen, i pressemeddelelsen.

- Derfor er det overordentlig glædeligt, at Danmark nu igen kan erklæres fri for fugleinfluenza.

Seneste udbrud var i begyndelsen af juli, hvor knap 40.000 høns blev aflivet ved Sønderborg.

I alt har 16 besætninger været ramt siden november, hvor sygdommen kom til Danmark, i hvad der er "det største udbrud af fugleinfluenza nogensinde".

Knap 200.000 fjerkræ er blevet aflivet.

Men faren er ikke overstået, lyder det fra Fødevarestyrelsen.

- Vi nærmer os efterårets fugletræk, og dermed igen en øget risiko.

- Derfor opfordrer Fødevarestyrelsen fortsat alle ejere af besætninger med fugle og fjerkræ til at have særligt fokus på undgå at bringe smitte med ind til deres dyr, siger Signe Balslev.

Når en besætning rammes af fugleinfluenza oprettes en overvågningszone på ti kilometer rundt om den smittede besætning. I zonen gælder særlige restriktioner for ejeren af besætning.

Besætningen ved Sønderborg fik ophævet sin overvågningszone mandag.

/ritzau/