Danmark er ramt af epidemi med kighoste

Statens Serum Institut (SSI) vurderer, at der er en epidemi med kighoste i Danmark.

Det skriver instituttet i en pressemeddelelse.

Antallet af kighostetilfælde har været stigende i løbet af sommeren, og i august var antallet cirka fire gange så højt som normalt.

- Det er velkendt, at kighoste optræder i epidemier med tre til fem års mellemrum, og sidst vi havde en epidemi var i 2019-2020.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det siger afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra afdelingen for Infektionsepidemiologi og forebyggelse på SSI i meddelelsen.

Han siger, at en sådan epidemi typisk varer i omtrent et halvt til et helt år.

Antallet af tilfælde nåede i august op på 439, en opgørelse, der dækker over tilfælde påvist i et laboratorie.

Personer med kighoste, der ikke er blevet påvist i et laboratorie, indgår derfor ikke. Normalt registreres der under 100 tilfælde per måned.

Kighoste er en luftvejsinfektion, der hos ikke-vaccinerede spædbørn kan få et alvorligt og i værste fald livstruende forløb.

Siden 1995 er der blandt danske børn registreret seks spædbørnsdødsfald som følge af kighoste.

Artiklen fortsætter under annoncen

Vaccination mod kighoste indgår i børnevaccinationsprogrammet, men vaccinationen giver ikke livsvarig beskyttelse.

Et midlertidigt tilbud om gratis kighostevaccination til gravide blev indført 1. august på grund af den høje forekomst af sygdommen over sommeren.

Tilbuddet udløber ved udgangen af året, men der arbejdes fra politisk side i øjeblikket på at gøre det permanent.

Gravide anbefales at blive vaccineret mod kighoste i andet eller tredje trimester af graviditeten.

Spædbarnet opnår derved en beskyttelse, der varer, indtil barnet i tre-måneders-alderen selv kan modtage den første vaccination.

/ritzau/