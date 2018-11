Danmark er verdensmester i bekæmpelse af ulighed

Skattesystemet og det sociale sikkerhedsnet gør Danmark til verdensmester i at bekæmpe ulighed, viser opgørelse fra Oxfam. Men samtidig advarer økonomer om, at uligheden stiger. Voksende ulighed skader samtidig sammmenhængskraften, påpeger forsker

Selvom børnefattigdommen er vokset de senere år, er Danmark stadig det land i verden, hvor politikerne er bedst til at bekæmpe ulighed. I sammenligning med 157 lande over hele verden er Danmark nummer et, når det gælder om at begrænse kløften mellem rig og fattig. Det viser det såkaldte ulighedsindeks 2018 fra Oxfam, en af verdens største udviklingsorganisationer, der arbejder i mere end 90 lande verden over.

Skatteekspert Christian Hallum fra den danske del af Oxfam, Oxfam Ibis, forklarer, at førerpositionen hænger sammen med, at Danmark gennem årtier har satset på høj beskatning, lige rettigheder for kvinder og mænd, et godt socialt sikkerhedsnet og et arbejdsmarked med rimelige lønninger for alle. Men ifølge Christian Hallum viser nye tal fra Danmarks Statistik også, at udviklingen går den forkerte vej.

”I løbet af de seneste år er uligheden i Danmark steget med 20 procent, hvilket er meget mere end i de fleste lande. Ulighed er et politisk valg, og vi kan se, at seks ud af syv økonomiske reformer de seneste år har øget uligheden i danskernes indkomst. Det betyder, at 25 procent flere børn vokser op i fattigdom. Den udvikling skal vi have gjort op med nu, hvis ikke Danmark skal rasle ned ad ulighedsindekset,” siger Christian Hallum.

De nyeste tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at 44.000 børn levede i fattigdom i 2016.

Afdelingsdirektør Niels Ploug fra Danmarks Statistik, der sidste år udgav bogen ”Økonomisk Ulighed i Danmark”, henviser til, at den såkaldte gini-koefficient, der måler uligheden, er vokset de seneste to årtier. Samtidig har de seneste års skattereformer begunstiget de velstillede. Han peger på, at den stigende ulighed blandt andet også hænger sammen med, at der bliver flere pensionister og flere uddannelsessøgende.