Danmark får fortsat leveret millioner af nye doser coronavaccine

Danske sundhedsmyndigheder har millioner af vaccinedoser mod coronavirus på lager i Danmark, og der bliver tilsyneladende ved med at komme flere.

Det skriver Ekstra Bladet.

Ifølge avisen, som har fået en opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI), er danske lagre fyldt med over 13,5 millioner vaccinedoser.

Samtidig oplyser SSI, at der ifølge den nuværende leveringsplan kommer mere end syv millioner nye doser til Danmark frem mod sommerferien.

Artiklen fortsætter under annoncen

En million bliver leveret til Danmark i marts.

I april følger endnu fire millioner doser.

Og i både maj og juni kommer der en millioner doser til.

Faktisk ser Danmark ud til at blive ved med at få coronavacciner, selv om Sundhedsstyrelsen ikke længere betragter sygdommen som alment farlig.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sundhedsministeriet oplyser således til Ekstra Bladet, at Danmark som udgangspunkt er bundet af "EU-aftaler om indkøb af vacciner, som Danmark har tilsluttet sig".

- Sundhedsministeriet har i forbindelse med håndteringen af covid-19-epidemien været nødt til at indgå forpligtelser til køb af covid-19-vacciner, hvor der på tidspunktet for indgåelse af kontrakterne ikke har været fuldt overblik over epidemien og behovet for antallet af vacciner.

- Dette har resulteret i et betydeligt overskud af vacciner, skriver ministeriet til avisen.

/ritzau/