Danmark får regn og blæst midt i europæisk hedebølge

Find paraplyen frem, for den kommende uge bliver fyldt med blæsende vejr og byger på tværs af Danmark.

For mens store dele af Europa bager og flere steder står til at slå varmerekorder, så er alt, som det plejer at være på denne årstid i Danmark - altså uforudsigeligt med gode chancer for regn.

Det fortæller meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Anna Christiansson.

- I dag bliver det blæsende og mørkt. Vi har områder med byger, som er ledsaget af torden, der passerer landet vestfra, siger hun.

Temperaturerne bliver mandag mellem 16 og 22 grader.

Det må siges at være rimelig langt fra eksempelvis Sicilien og Sardinien i Italien, hvor temperaturerne muligvis klatrer op på 49 grader. Det vil i så fald være de højeste temperaturer nogensinde målt i Europa.

I Grækenland, Frankrig og Spanien nærmer temperaturerne sig også det yderst ubehagelige.

Men i Danmark fortsætter mandagens vejr i store træk ugen ud.

- Det fortsætter resten af ugen og næste weekend. Men vi får ikke så kraftige byger som i dag, siger Anna Christiansson.

Tirsdag kommer der lidt eller nogen sol - men også mulighed for enkelte byger.

- Onsdag bliver det mere skyet med regn eller byger. Nogle dele af Jylland har mulighed for lidt sol, siger hun.

Temperaturerne kan forventes at ligge mellem 15 og 20 grader i løbet af dagen.

Torsdag og fredag bliver vejret sandsynligvis en smule bedre. Men muligheden for enkelte byger består.

- I weekenden fortsætter det ustadige vejr med uændrede temperaturer, siger Anna Christiansson.

Derfor er de tørkeramte landmænd og haveejere nok også ved at være godt tilfredse efter en knastør start på sommeren.

Næste uge ser ikke ud til at blive det store gensyn med den danske sommer - i hvert fald den solrige del af årstiden - fortæller Anna Christiansson.

- Det ser ud, som om det fortsætter ind i næste uge og lidt tid endnu, lyder det.

/ritzau/