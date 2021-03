Danmark får 50.000 flere doser end ventet de næste to uger

Pfizer/BioNTech sender fire millioner ekstra doser til EU. Danmark får 50.000 flere end ventet de næste uger.

Danmark får cirka 50.000 ekstra vaccinedoser fra Pfizer/BioNTech de næste to uger.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

- Vaccinationsplanen vil derfor opdateres, og nu går det den rigtige vej, skriver ministeren.

De to selskaber bag vaccinen sender fire millioner ekstra doser til EU de kommende uger, og efter fordeling blandt EU-landene betyder det 50.000 doser til Danmark.

Det er langtfra første gang, at der kommer ændringer til planen. Producenterne har både oplyst om forsinkelser og ekstra eller større leverancer før, men sundhedsministeren lægger ikke skjul på, at meldingen er godt nyt.

- Har vi også brug for. Vi fortsætter arbejdet for flere vacciner til Danmark, skriver Magnus Heunicke om, at det nu ifølge ham går den rigtige vej.

Af Sundhedsstyrelsens vaccinationsplan fremgår det, at styrelsen forinden den ekstra sending forventede 910.423 doser leveret i marts. Det er fordelt på de tre vacciner, der er godkendt og taget i brug i Danmark.

Foruden Pfizer/BioNTech er det en vaccine fra Moderna og en fra AstraZeneca.

Denne måned modtager Danmark efter planen over 80.000 doser fra Pfizer/BioNTech om ugen. I april stiger leverancerne til over 202.000 om ugen, fremgår det af vaccinationsplanen.

Også vaccineleverancerne fra AstraZeneca øges gradvist og forventes at være på 266.300 om ugen, inden de i april fordobles til 502.580 på ugebasis.

Danmark har indgået aftaler med yderligere tre selskaber om at kunne købe vaccinedoser fra dem, såfremt deres produkter bliver godkendt til brug i EU.

Der er tale om mulige vacciner fra Johnson Johnson, CureVac og Sanofi/GSK.

Førstnævnte har allerede søgt om godkendelse, og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) skal torsdag vurdere, om det vil anbefale EU at give grønt lys til lægemidlet fra Johnson Johnson.

Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 8,2 millioner personer med vaccinen fra Johnson Johnson. Den adskiller sig fra de øvrige vacciner, ved at der kun skal gives en enkelt dosis.

Såfremt den bliver godkendt, kan de første doser leveres til Danmark i april, har Sundhedsstyrelsen tidligere oplyst.

Bliver CureVac godkendt, forventer den at kunne levere doser til Danmark i juni.

En opgørelse fra Statens Serum Institut onsdag viser, at 560.656 har fået mindst et vaccinestik mod coronavirus i Danmark. Det svarer til 9,6 procent af befolkningen.

217.470 personer, svarende til 3,7 procent af befolkningen, har fået begge stik og er dermed færdigvaccineret.

/ritzau/