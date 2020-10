Danmark får lidt større torskekvote i det vestlige Østersøen

Danmarks torskekvote i det vestlige Østersøen øges med fem procent og skæres med 70 procent i den østlige del.

De danske fiskere får lov at fange en smule flere torsk i den vestlige Østersø i år end sidste år.

Det står klart, efter at EU's fiskeriministre netop har landet en aftale om kvoterne i Østersøen for næste år.

Fiskeriminister Mogens Jensen (S) erklærer sig natten til tirsdag tilfreds efter det, som han kalder "svære og komplicerede" forhandlinger.

- Alt i alt synes jeg, at vi er kommet godt i mål med en god balance, hvor vi får sikret bæredygtige bestande og et bæredygtigt fiskeri, siger han.

- Og så kommer jeg hjem med lidt flere fisk til de danske fiskere, end der var lagt op til.

Netop i forhold til torsken i den vestlige Østersø havde den danske regering på forhånd sagt, at der skulle forhandles en større kvote på plads end EU-Kommissionens udspil, der lød på en 11 procent mindre kvote end sidste år.

Og det lykkedes også.

Kvoten i den vestlige Østersø er næste år øget med fem procent svarende til, at der i alt må fanges 4000 ton, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

De biologiske rådgivere fra Det Internationale Havundersøgelsesråd, Ices, mente faktisk, at det var biologisk forsvarligt at hæve torskekvoten yderligere.

Men Mogens Jensen - der ud over at være fiskeriminister også er minister for fødevarer, ligestilling og nordisk samarbejde - har svært ved at se, at Danmark kunne have fået mere på det område.

- Udgangspunktet fra EU-Kommissionens side var jo minus 11 procent. Og når man så kommer ud med et plus på fem procent, så er det jo positivt, og det var det, der var muligt at opnå, siger Mogens Jensen.

I den østlige Østersø er torskebestanden til gengæld så presset, at kvoten er blevet skåret med 70 procent.

Det er fuldstændig, som EU-Kommissionen lagde op til.

Og for sild i den vestlige Østersø blev kvoten skåret med 50 procent, hvilket også var i overensstemmelse med oplægget fra EU-Kommissionen.

Begge reduktioner var i ministerens øjne "nødvendige", da bestandene er pressede.

