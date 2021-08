Danmark fik hul på evakuering fra Afghanistan

For første gang siden Talibans hurtige og massive magtovertagelse i weekenden lykkedes det onsdag Danmark at hente en større gruppe tolke, lokalt ansatte og deres familier ud af Afghanistan.

84 personer fra blandt andet den danske ambassade i Kabul var onsdag om bord på et dansk militærfly, der landede i Islamabad.

Her har Danmark indgået en aftale med Pakistan om en luftbro, der skal løfte de mennesker, som det lykkes at evakuere ud fra Kabul, videre til Kastrup.

Det fremgik på et pressemøde onsdag eftermiddag med deltagelse af statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Trine Bramsen.

- Operationen foregår under ekstremt vanskelige vilkår. Det handler fortsat om at få danske borgere, lokalansatte og tolke og deres familier ud af Afghanistan, sagde statsminister Mette Frederiksen.

Tidligere onsdag var det allerførste danske evakueringsfly landet i Kastrup fra Islamabad med 15 personer om bord - herunder 14 nordmænd.

Det fremgik desuden på onsdagens pressemøde, at der står omkring 70 personer på Udenrigsministeriet liste over personer med dansk tilknytning, der skal evakueres fra Afghanistan. Tallet er dog behæftet med stor usikkerhed.

Det sagde udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på pressemødet.

- Vi har en liste over danske statsborgere eller andre med lovligt ophold i Danmark på omkring 70 mennesker. Men listen ændrer sig hurtigt. Forleden var den på omkring 10 personer. Men i takt med, at Kabul faldt, så voksede den hurtigt, sagde Jeppe Kofod.

Udenrigsministeriet oplyser, at nogle af de 70 kan være blandt dem, der allerede er evakueret fra Afghanistan, men altså fortsat kan stå på listen.

Af pressemødet fremgik det også, at Danmark kommer til at modtage flere afghanere end forventet for en uge siden.

Det kan også omfatte personer, som det ikke er muligt at nå at sikkerhedsscreene dybtgående på grund af den livstruende situation i Afghanistan.

Hensynet til operationens sikkerhed blev et gennemgående mantra fra ministerpanelet på en lang række spørgsmål fra pressen.

Desuden afviste statsminister Mette Frederiksen gentagne gange på pressemødet at svare på regeringens holdning til håndtering af en mulig flygtningestrøm i kølvandet på Talibans magtovertagelse i det land, hvor Danmark i 20 år har været en del af koalitionsstyrken.

- Vi skal tage tingene i den rigtige rækkefølge. Her og nu er hele fokus på evakueringen fra Kabul, gentog statsministeren.

Til sammenligning meldte Storbritannien onsdag ud, at over 20.000 afghanere vil blive budt velkommen i Storbritannien i de kommende år.

/ritzau/