Danmark finder første tilfælde af brasiliansk variant

Det første smittetilfælde med mere smitsom brasiliansk variant af coronavirus er fundet i Region Hovedstaden.

Der er fundet det første tilfælde af den brasilianske virusvariant P1 i Danmark.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Statens Serum Institut oplyser, at smittetilfældet er fundet i Region Hovedstaden.

Der er heller ingen oplysninger om, hvorvidt vedkommende er blevet smittet er sket i Danmark eller i udlandet.

Magnus Heunicke (S) oplyser, at der er iværksat intensiv smitteopsporing for at minimere risikoen for, at varianten spreder sig.

Den brasilianske variant vurderes at være mere smitsom, ligesom det også er tilfældet med den britiske og sydafrikanske variant.

/ritzau/