Danmark finder ny muteret britisk variant

Danmark har fundet de to første tilfælde af en britisk coronavariant, som er muteret til at have nedsat følsomhed over for antistoffer, oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Varianten er umiddelbart den samme som den, der normalt omtales som B117 - den britiske variant af coronavirus - men den har mutationen E484K.

Mutationen E484K ses også ved den sydafrikanske variant og den brasilianske P1-variant af coronavirus. Det er den mutation, der gør, at disse varianter kan have nedsat følsomhed over for antistoffer.

Nedsat følsomhed over for antistoffer betyder ikke nødvendigvis, at vaccinerne mod covid-19 ikke har nogen effekt. Men det kan betyde, at vaccinerne har nedsat virkning over for disse typer af coronavirus.

Ifølge Statens Serum Institut (SSI) er E484K-mutationen hidtil kun set ved B117-varianten i Storbritannien og Holland.

/ritzau/