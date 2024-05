Danmark følger med i russisk grænsehændelse i Estland

Danmark følger situationen omkring Ruslands fjernelser af bøjer på grænsen mellem Estland og Rusland tæt.

Det skriver udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på det sociale medie X fredag aften.

- Danmark står i solidaritet med vores estiske venner og fortsætter det tætte samarbejde med vores allierede og partnere, skriver han.

Russiske grænsevagter gennemførte torsdag før daggry en operation, hvor de fjernede 25 bøjer fra Narva-floden, der markerer grænsen mellem Estland og Rusland.

Floden bruges til at undgå at komme ind i fremmed farvand ved et uheld.

- Det skridt, der blev taget i nattens mulm og mørke, passer udmærket ind i Ruslands generelt provokerende opførsel, skriver det estiske udenrigsministerium om tyveriet ifølge Politiken.

Ifølge Estlands regering er spændingerne steget i grænseområdet, siden Rusland indledte invasionen af Ukraine. Rusland har flere gange bestridt de flydende markeringer.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, talte med den estiske premierminister, Kaja Kallas, fredag efter episoden.

- Nato står i solidaritet med vores allierede Estland mod enhver trussel mod deres suverænitet, skrev han på det sociale medie X.

Foruden Ukraine, som Rusland invaderede i februar 2022, har Rusland i den senere tid udvist interesse for landets nordlige grænser.

Blandt andet har Rusland krævet at få flyttet søgrænsen i Den Finske Bugt mellem Finland og Estland. Hvis kravet imødekommes, vil dele af bugten blive indre russisk farvand, skrev Politiken onsdag.

Russerne har stillet lignende krav for Østersøen ud for Kaliningrad, der ligger mellem Polen og Litauen. Her skal et større havområde indlemmes i russisk farvand, mener Rusland.

Litauens udenrigsministerium kalder dette "en overlagt, målrettet, skærpende provokation for at skræmme naboerne".

Ruslands interesse for de nordlige grænser har fået lande som Finland og Norge til at skærpe grænsesikkerheden.

