Danmark fordobler bidrag til klimafond for udsatte lande

Danmark skruer nu op for støtten til en stor fond, der hjælper fattige lande med at tilpasse sig klimaforandringer som tørke og stigende vandstand.

I perioden 2024-2027 vil det danske bidrag til Den Grønne Klimafond (GCF) være på 1,6 milliarder kroner. Det er en fordobling af det seneste bidrag.

Bidraget annonceres under det afrikanske klimamøde i Kenya, som minister for global klimapolitik og udviklingssamarbejde Dan Jørgensen (S) er til.

Han peger på, at vi er nødt til at satse mere på, at fattige lande kan tilpasse sig klimaforandringerne, som raser i øjeblikket.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er ikke kun et spørgsmål om at bekæmpe klimaforandringerne. Det skal vi sandelig, og det skal gå stærkere.

- Men vi skal også hjælpe der, hvor man i de her år får ødelagt høsten, og hvor tørke og ørkener breder sig, siger han.

GCF er verdens største klimafond og oprettet under FN. Den blev vedtaget ved klimatopmødet COP15 i København i 2009.

I alt har fonden støttet 228 projekter i over 120 lande med direkte støtte svarende til 88 milliarder kroner, men der mobiliseres også yderligere støtte.

Det sker eksempelvis fra den private sektor, og den samlede finansiering løber dermed op på i alt 332 milliarder kroner til projekterne.

De fattige lande, som er særligt udsatte for klimaforandringerne, råber dog på langt flere penge, da de sjældent har råd til at tilpasse sig.

Spørgsmål: Er det ikke et lille bidrag, som er et plaster på et åbent benbrud?

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er klart, at der skal langt flere midler til internationalt, end der lige nu bliver mobiliseret. Det er også klart, at Danmark hører til i den gruppe af lande, der giver absolut mest, siger Dan Jørgensen.

Han peger på, at det er et led i en samlet dansk indsats, som er større end før.

På finanslovsforslaget er afsat 1,2 milliarder til det højere beløb til GCF. Resten finansieres under den øvrige kommende afsatte ramme til grønne indsatser.

Det større bidrag hænger blandt andet sammen med, at vi er blevet rigere, og da vores udviklingsbistand udgør en procentdel, er støtten altså også vokset.

Samtidig vil regeringen ifølge Dan Jørgensen prioritere anderledes, og der skal prioriteres mere til klimatilpasning og klimapolitik i udviklingspolitikken:

- Det skal ses som et resultat af udviklingen, der er sket, hvor klimapolitikken globalt har slået fejl, og hvor klimaforandringerne rammer så hårdt nu, at det fører til fattigdom, sult, tørke og andre ting i de lande, vi gerne vil hjælpe.

/ritzau/