Danmark fordobler hjælp til flygtninge fra Afrika

75 millioner kroner er på vej fra Danmark til EU-fond, som skal beskytte flygtninge og bekæmpe menneskehandel.

Strømmen af flygtninge og migranter fra Afrika skal bremses, og de mennesker, der bevæger sig ud på den farefulde færd fra afrikanske lande mod Europa, skal beskyttes.

Derfor vil statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) afsætte 75 millioner kroner til en særlig EU-fond for Afrika. Pengene i den såkaldte trustfond skal gå til at sikre bedre vilkår for flygtninge og migranter på deres rejse og i deres hjemlande.

Det oplyser Statsministeriet.

Løftet om det nye bidrag kommer i forbindelse med, at statsministeren torsdag er til EU-topmøde i Bruxelles.

De 75 millioner kroner er en fordobling af Danmarks tidligere bidrag.

50 millioner kroner afsættes til indsatser i Nordafrika og Sahel-regionen, som er et bælte på tværs af den nordlige del af Afrika - syd for Sahara.

I dette arbejde er der fokus på at støtte FN med at beskytte flygtninge og migranter i Libyen og at hjælpe migranter, der kommer tilbage fra Libyen, med at blive en del af deres hjemlande igen.

Desuden skal pengene bruges til at assistere migranter og flygtninge på deres vej, inden de når til Libyen og videre til Europa - og til at støtte indsatser mod menneskesmugling.

25 millioner kroner vil blive øremærket til indsatser på Afrikas Horn. Her er målet at afhjælpe de grundlæggende årsager til, at mennesker rejser eller flygter, samt at bekæmpe menneskesmugling og menneskehandel.

Indtil nu har Danmark bidraget med i alt 75 millioner kroner til fonden.

I 2015 gav man fra dansk side et ikkeøremærket bidrag på 45 millioner kroner. I 2017 blev der givet 30 millioner kroner, som er gået til FN's arbejde med at beskytte flygtninge og migranter i Libyen.

Med det nye bidrag er Danmark ifølge Statsministeriet den fjerdestørste bidragyder til fonden.

EU's trustfond for Afrika blev oprettet i 2015. Den har fokus på tre regioner: Sahel og Tschad-søen, Afrikas Horn og Nordafrika.

Siden 2015 er der godkendt 161 projekter for i alt 3,06 milliarder euro, som svarer til 22,8 milliarder kroner.

