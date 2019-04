Danmark forlænger bidrag til EU's grænse- og kystagentur

Regeringen har besluttet, at Danmark skal bidrage yderligere til Frontex. Blandt andet med luftbidrag.

Regeringen har besluttet, at Danmark bidrager til EU's grænse- og kystagentur - også kendt som Frontex - frem til udgangen af 2020.

Det er regeringens ønske, at der fortsat er fokus på at dæmme op for den irregulære migration, og at grænseoverskridende kriminalitet ved Europas sydlige og sydøstlige grænse bekæmpes.

- Vi har allerede styrket vores Frontex-bidrag markant i 2019 i forhold til tidligere år.

- Og regeringen har netop truffet beslutning om fortsat at yde et substantielt materielbidrag til Frontex i 2020, hvor der også udsendes et nyt helikopterbidrag, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i en skriftlig kommentar.

- Derfor vil vi fortsætte med at bidrage med efterspurgt personel til blandt andet registreringsopgaver, tolkning, screening og debriefing.

- Danmark skal fortsat tage ansvar og bidrage til at håndtere fællesskabets problemer, siger Løkke.

Statsministeren er torsdag i Grækenland. Han har blandt andet haft et møde med den græske premierminister, Alexis Tsipras.

Fredag besøger Løkke fregatten Niels Juel, der indgår i en fransk hangarskibsgruppe i Middelhavet.

Konkret er der tale om en forlængelse af det planlagte patruljebådsbidrag. Det indsættes fra medio 2019 til udgangen af 2020.

I 2020 vil regeringen desuden bidrage med en Challenger i minimum 30 dage. Og der vil være en fornyelse af udsendelsen af køretøjet med termisk udstyr i seks måneder.

Derudover bidrager Danmark med en Fennec-helikopter i tre måneder. Det sker i perioden august til oktober 2020. Bidraget planlægges indsat i Grækenland.

