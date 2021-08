Danmark forlænger hjælp til 88 personer i Afghanistan

Selv om det sidste danske evakueringsfly har forladt Kabuls lufthavn, er der stadig 88 personer med dansk tilknytning tilbage i Afghanistan.

De personer skal fortsat have hjælp til at komme til Danmark, på trods af at fristen for at blive evakueret er overskredet.

Det er et partierne bag evakueringsaftalen blevet enige om, skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse tirsdag aften.

Ifølge ministeriet er 41 af de 88 personer afghanske statsborgere, som kan være truet i kraft af deres tilknytning til det danske og internationale engagement i Afghanistan.

Derudover er 47 personer på den såkaldte danskerliste. Det vil sige, at de er danske statsborgere eller personer med dansk opholdstilladelse.

Fristen for at søge hjælp bliver forlænget til 1. oktober for de personer, der endnu ikke har søgt om at komme til Danmark.

Får de godkendt deres ansøgning, skal de også nå til en dansk repræsentation i et land nær Afghanistan inden 1. november.

Tidligere tolke og lokalansatte, som endnu ikke har søgt om evakuering, får også mulighed for at søge til Danmark.

De vil kunne ansøge på samme vilkår som øvrige tolke og lokalansatte på ambassaden.

Udenrigsministeriets Borgerservice er i dialog med de tilbageværende personer i Afghanistan og informerer dem løbende om mulighederne for at komme ud af landet.

I alt har den danske evakueringsindsats i Afghanistan lykkes med at hjælpe omkring 1000 personer ud af Kabul.

De personer har blandt andet arbejdet for den danske ambassade, Nato, EU og FN i Afghanistan.

Ifølge TV 2 havde blot 45 lokalt ansatte afghanere søgt om dansk hjælp, da et flertal i Folketinget 11. august blev enige om at tilbyde de ansatte og deres familier evakuering og midlertidigt ophold i Danmark.

Fire dage senere indtog Taliban hovedstaden Kabul.

/ritzau/