Danmark forventer nye idéer fra Boris Johnson om brexit

Det spidser til i Storbritannien, hvor premierministeren vil suspendere parlamentet. Danmark venter nye idéer.

Der er fortsat håb fra dansk side om, at briternes premierminister, Boris Johnson, vil komme med forslag til, hvordan man løser det store dilemma, der går ud på, at grænsen mellem Irland og Nordirland skal forblive usynlig ved briternes udtræden af EU.

Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S), der onsdag har taget imod EU's chefforhandler, franske Michel Barnier, der er på visit for første gang, siden regeringsmagten skiftede.

- Det er vigtigt, at vi er åbne overfor nye forslag fra den nye regering under Boris Johnson. Han har annonceret, at han vil komme med nye idéer til, hvordan han vil håndtere bagstopperen. Det er meget vigtigt at vise, at der er åbenhed for det, siger Kofod.

Bagstopperen er ordning, der skal garantere, at grænsen mellem Irland og Nordirland kan forblive usynlig.

Frygten er, at årtiers uro og væbnet konflikt i Nordirland blusser op igen.

Parternes foreløbige bud på en løsning er, at briterne underlægges EU-regler i toldunionen, indtil en anden og mere permanent løsning er fundet.

Men som datoen for udtrædelse, 31. oktober, nærmer sig, stiger risikoen for et exit uden aftale.

Ifølge britiske medier ønsker premierminister Boris Johnson at suspendere det britiske parlament forud for den dato.

Det skal gøre det vanskeligt for britiske parlamentarikere at vedtage love, der kan forhindre Boris Johnsons planer om at forlade EU uden en aftale, er udlægningen.

Det er ikke unormalt at suspendere parlamentet i Storbritannien, men det opsigtsvækkende er timingen og længden af suspensionen.

Det vil hverken Danmark eller EU-systemet blande sig i, lyder det samstemmende fra Kofod og Barnier.

- Det er ikke vores rolle at kommentere situationen i Storbritannien, vi vil have et ordentligt brexit. En mangel på aftale vil aldrig blive EU's ønske.

- Risikoen for ingen aftale er høj i dag, og vi skal være klar til at håndtere det. Risikoen er højere end nogensinde før, siger Barnier.

/ritzau/