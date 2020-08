Danmark fraråder igen unødvendige rejser til Island

Island skærper restriktioner for indrejsende, og derfor frarådes danskere fra onsdag igen at rejse dertil.

Udenrigsministeriet fraråder fra onsdag alle ikke-nødvendige rejser til Island.

Det sker, fordi Island skærper sine restriktioner for indrejsende fra alle lande og dermed også Danmark på grund af coronavirus.

Blandt andet har Island besluttet, at alle indrejsende skal testes to gange, hvis de rejser ind i landet.

En gang ved ankomst og en gang fem dage efter.

Desuden må rejsende til Island ikke besøge steder, hvor der forventes at være andre mennesker.

Det vil sige, at rejsende i Island skal undgå restauranter, barer, svømmehaller og flere andre steder. Desuden må man ikke tage på eksempelvis udflugter og kun køre korte ture i bil.

Danmark har i løbet af coronakrisen løbende ændret rejsevejledningerne til flere lande. Norge, Island og Tyskland var nogle af de første lande til at gå fra orange til gul.

Danmark åbnede den 15. juni for, at islændinge kunne rejse ind – og at danskere ikke længere blev frarådet at rejse til Island.

Island begyndte at lempe restriktioner i begyndelsen af maj. I slutningen af maj kunne landet som det andet i Europa efter Letland slå dørene op for diskoteker og barer med op til 200 gæster.

På daværende tidspunkt meldte Island, at landet havde coronavirusset under kontrol.

I de seneste uger er smitten dog steget.

/ritzau/