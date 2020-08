Danmark fraråder ikke-nødvendige rejser til Estland

Estland kræver, at indrejsende fra Danmark skal i hjemmekarantæne. Derfor fraråder Danmark rejser dertil.

Estland har indført 14 dages hjemmekarantæne for personer, der rejser til Estland fra Danmark.

Derfor fraråder Danmark nu alle ikke-nødvendige rejser til Estland.

Det oplyser Udenrigsministeriets Borgerservice på Twitter midnat natten til mandag.

Fredag frarådede Danmark alle ikke-nødvendige rejser til Letland på grund af lignende karantænekrav.

Her oplyste ministeriet, at også Estland ville indføre karantænekrav for alle danske indrejsende fra mandag.

Derfor var det ventet, at Udenrigsministeriets Borgerservice ville fraråde ikke-nødvendige rejser til Estland også.

Hjemmekarantænen vil betyde, at man har pligt til at afstå fra unødvendige kontakter i 14 dage fra ankomsten til Estland.

/ritzau/