Danmark går i forhøjet brexit-beredskab

Flere toldere, oplysningskampagne og telefonlinjer er en del af brexithandleplanen, som myndigheder ruller ud.

De danske myndigheder er på grund af brexit-situationen gået i forhøjet beredskab og skærper opmærksomheden og den interne kommunikation i regeringen.

Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på et pressemøde fredag.

Der er allerede et akut beredskab klargjort, som skal hjælpe borgere og virksomheder, hvis forhandlingerne ender med et hårdt brexit.

Beredskabet indebærer ekstra toldbemanding ved grænserne, information og oplysning til berørte virksomheder og telefonlinjer til både private og erhvervslivet.

Jeppe Kofod påpeger, at med eller uden aftale vil det have konsekvenser, at Storbritannien overgår til at blive et tredjeland 1. januar 2021.

- Vi kan ikke undgå, at der bliver bøvl, men vi vil gøre vores bedste for at hjælpe borgere og virksomheder igennem, siger Jeppe Kofod.

Ifølge ministeren er der i alt 70.000 danske arbejdspladser knyttet til eksporten til Storbritannien.

Han peger på, at regeringen og Folketingets partier allerede har vedtaget hjælp til eksporterhvervene, og det skal hjælpe med at holde hånden under arbejdspladser.

Hvis der fortsat ikke er en brexit-aftale 28. december, går man i det højeste beredskab.

Jeppe Kofod siger, at Danmark ønsker "så god og tæt" en aftale med Storbritannien som muligt. Men regeringen vil "ikke acceptere en aftale for enhver pris".

Det er blandt andet ulig konkurrence, ulige arbejdsvilkår og ændrede miljøregler, som Danmark vil undgå i en brexit-aftale.

/ritzau/