Danmark går med i corona-alliance for små lande

Danmark bliver del af corona-alliance for små lande, som Østrig har startet, oplyser Mette Frederiksen (S).

Østrigs forbundskansler, Sebastian Kurz, har startet en alliance af små lande, som, han mener, har håndteret coronakrisen godt. Første møde var fredag morgen, hvor Danmark deltog.

Statsminister Mette Frederiksen (S) deltog og fortæller, at Danmark er klar til at være en del af alliancen.

- Det et rigtigt godt selskab for Danmark at være inviteret med i. Og vigtigt - ikke mindst på den længere bane. Det er nogle af de lande, der meget hurtigt og effektfuldt har reageret på coronakrisen, siger Mette Frederiksen (S).

Østrigske medier omtaler alliancen som "corona-alliancen for de små smarte". På mødet fredag deltog statslederne fra - ud over Danmark og Østrig - Tjekkiet, Grækenland, Israel, Australien og New Zealand. Også Singapore er med.

Samarbejdet skal ifølge Mette Frederiksen omhandle idéudveksling, men også på sigt langt mere konkrete ting.

- Det er flere ting, vi diskuterer med hinanden. For det første åbningsscenarier, teststrategi-spørgsmålet og brug af teknologi til at opspore smittekæder.

- Og så er det også planen at indlede et strategisk samarbejde med hinanden fremover for at kunne være selvforsynende inden for værnemidler, medicinsk udstyr og vacciner, siger Mette Frederiksen.

Samarbejdet kører uden om EU-systemet, fortæller statsministeren.

- EU er en meget, meget vigtig ramme. Men jeg mener, at denne her globale alliance har noget meget interessant for sig, fordi den samler lande fra hele verden.

- Lande, der for en dels vedkommende minder om hinanden både i befolkning og den måde, vi har ageret på. Så der er en grundstamme af fælles tankegang.

- At få lov til at komme helt ind i rummet hos kolleger i nogle lande, der har klaret det virkeligt godt, har en kæmpe værdi for så lille et land som vores, siger statsministeren.

Hun vil ikke spå om, hvem der på et senere tidspunkt kan blive en del af alliancen, nu hvor eksempelvis Sverige ikke er inviteret.

- Nu er det Østrig, der har inviteret, og jeg har takket ja og vil spille en aktiv rolle. Nu må vi se, hvordan deltagerkredsen skal se ud.

- Men det, der kendetegner denne her gruppe af lande, er, at vi har reageret hurtigt, markant og på meget samme måde, afslutter Mette Frederiksen.

/ritzau/