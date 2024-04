Danmark giver 40 millioner til Ukraines hårdt ramte energisektor

Ukraines energiforsyning er blevet et selvstændigt mål for Ruslands angreb for at destabilisere landet.

Det nåede nye højder i marts med de mest omfattende missilangreb mod den ukrainske energiinfrastruktur.

På den baggrund donerer Danmark nu 40 millioner kroner til genopbygning af Ukraines energisektor, forklarer Lars Aagaard, klima-, energi- og forsyningsminister.

Han er netop nu i Kyiv.

- Det er mange bække små for ukrainerne. Det er klart, at det er meget voldsomme udfordringer, som ukrainerne har efter angrebet den 22. marts mod deres energiinfrastruktur, siger han.

Pengene går til den såkaldte Ukraine Energy Support Fund, der blev skabt efter invasionen, og som Danmark har været med til at indrette.

Det samlede danske bidrag til fonden er nu på 120 millioner kroner.

Ukraine bestemmer selv, hvordan de vil bruge pengene i fonden til at genopbygge deres energisystemer.

Men bombeangrebene mod deres energisektor giver en klar idé om prioriteterne.

- Det, de har behov for lige nu, er at få genetableret el og varmeproduktionen, så det virker igen inden næste vinter, siger Lars Aagaard.

Russernes angreb mod netop forsyningssektoren rammer også de civile, der kan få store problemer særligt til vinter, hvis ikke de kan få varme og strøm i boligerne.

Derfor skal der etableres og repareres decentrale gasfyr og små kraftvarmeværker, ligesom transformerstationer skal fixes efter angrebene.

På den længere bane vil Danmark også forsøge at hjælpe ukrainerne med at udbygge deres kapacitet inden for vedvarende energi og biogas.

- Vi starter et nyt samarbejde, der handler om biogas, for Ukraine har en stor landbrugssektor og et stort potentiale for at producere biogas, siger Lars Aagaard.

