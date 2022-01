Danmark giver hjælp til trængte Ukraine i anspændt situation

Danmark giver 550 millioner kroner til Ukraine for at støtte demokratiske reformer og kamp mod korruption.

Det meste af verdens øjne er i øjeblikket rettet mod Ukraines grænse mod Rusland og den anspændte situation mellem de to lande.

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), har i disse dage mulighed for at få et helt aktuelt blik på situationen, hvor Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, er på besøg i Danmark.

I forbindelse med besøget annoncerer Jeppe Kofod, at regeringen har besluttet at afsætte 875 millioner til Danmarks Naboskabsprogram de næste fire år. Ukraine vil modtage 550 millioner.

- Ukraine og vores andre østlige partnerskabslande udkæmper en vigtig kamp for demokrati og frihed i øjeblikket. Den kamp er vigtigere end nogensinde, udtaler Jeppe Kofod i en pressemeddelelse.

- Derfor har vi stor interesse i at øge støtten til for eksempel Ukraine og Georgiens proces med demokratiske reformer, civilsamfund og kampen mod korruption.

- På den måde kan vi styrke landenes robusthed i en tid, hvor Rusland fortsætter med sin helt uhørte troppeopbygning i og uden for Ukraines grænser.

Rusland har placeret 100.000 soldater tæt ved grænsen. Forsvarsalliancen Nato frygter, at det kan være optakten til en krig.

Den seneste tid har der været forhandlinger mellem USA og Rusland. Det har været et forsøg på at deeskalere den anspændte situation.

USA har tidligere sagt, at de har underretninger, der peger på, at den russiske regering har planer om et angreb mod Ukraine "tidligt i 2022".

Danmarks Naboskabsprogram finansieres gennem den danske udviklingsbistand.

Foruden Ukraine og Georgien kan der under programmet også støttes indsatser i Hviderusland, Moldova, Armenien og Aserbajdsjan.

Danmark bidrog fra 2018-2021 med 860 millioner kroner til de samme naboskabslande.

Dmytro Kuleba skal under sit besøg i Danmark til audiens hos dronning Margrethe og kronprins Frederik torsdag formiddag. Han skal også møde statsminister Mette Frederiksen (S).

/ritzau/