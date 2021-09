Danmark har evakueret flere end 1000 personer fra Afghanistan

Danmark har evakueret i alt 1038 personer fra Afghanistan.

Det oplyser Udenrigsministeriet torsdag.

Ifølge ministeriet er 60 af de 1038 personer blevet evakueret, selv om de ikke opfyldte "kriterierne i den politiske aftale og forståelse".

Personerne har på baggrund af et "humanitær skøn oftest foretaget under stærkt tidspres i lufthavnen i Kabul" fået grønt lys til at blive evakueret, skriver ministeriet i en fodnote.

- Det kan for eksempel være familiemedlemmer til personer med et muligt beskyttelsesbehov eller fra danskerlisten, som det lykkedes at komme ind i lufthavnen, og det var nødvendigt at medtage af humanitære årsager, skriver ministeriet.

Gruppen tæller også tre personer, hvor der har været tale om forveksling eller brug af falsk identitet.

Siden den islamistiske militante bevægelse Taliban fik fremdrift i Afghanistan, har flere lande haft travlt med at evakuere borgere fra hovedstaden, Kabul.

Fra danskerlisten - som består af danske statsborgere og personer med fast opholdstilladelse i Danmark - er der blevet evakueret 137 personer.

Desuden har den danske mission evakueret nuværende og tidligere lokalt ansatte på den danske ambassade og deres familier. De tæller i alt 393.

Også tolke, der har samarbejdet med Forsvaret, og deres familier er blevet evakueret. De tæller 235.

Også visse menneskerettighedsforkæmpere og udsatte personer fra afghanske ngo'er samt deres familier har opfyldt kriterierne for at blive evakueret. De tæller 59.

Slutteligt har Danmark også evakueret personer fra en "solidaritetspulje", som består af personer, der har arbejdet for Nato, EU og FN i lokalområdet. Her er i alt 154 personer blevet evakueret.

