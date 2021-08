Danmark har evakueret over 300 fra Kabul torsdag

Over 300 personer er evakueret fra Afghanistans hovedstad, Kabul, torsdag. Det er sket ved flere flyvninger fra Kabul Lufthavn.

Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på et doorstep om situationen i Afghanistan torsdag. Han siger efterfølgende, at der er tale om omkring 320 personer, blandt andre tolke, medarbejdere ved ngo'er, menneskerettighedsforkæmpere og deres familier.

- I dag er to fly lettet fra Kabul mod Pakistan. Det betyder, at vi har fået over 300 personer ud, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S) på samme orientering til pressen og fortæller videre:

- I morges lettede to fly fra Kabul til Islamabad. Flyvningerne er foregået i ordentlighed omstændighederne taget i betragtning. Der er gode logistiske forhold.

De vil blive fløjet til Islamabad i Pakistan, hvor de efterfølgende vil blive fløjet til Danmark i civile fly.

- Vi regner med, at i dag og i morgen er der to fly, der afgår fra Pakistan til København, siger forsvarsministeren.

Situationen i Afghanistan er den seneste uge kollapset i takt med, at Taliban hurtigt har overtaget kontrollen med landet, inklusive hovedstaden Kabul.

Det har fået mange tusinde afghanere til at flygte mod Kabuls lufthavn, hvor de håber på at blive evakueret.

Jeppe Kofod vil af sikkerhedsmæssige årsager ikke kommentere på, hvor mange danskere og personer med dansk tilknytning, der er tilbage i Afghanistan.

Danmark har flere militærfly i området samt specialtropper, der arbejder for at få personer med dansk tilknytning, tidligere ansatte ved den danske mission og danske statsborgere ud.

Udenrigsminister Jeppe Kofod gentager på pressemødet, at Danmark har en fungerende operation i området, og at vi hjælper allierede i deres arbejde også.

- Vi har gjort alt, hvad der er menneskeligt muligt for at løfte denne opgave. Når jeg taler med andre kolleger, er vi kommet rigtig langt fra dansk side.

- Vi har tilbudt vores hjælp til vores allierede, og de tilbud bliver værdsat rigtig meget, siger han.

