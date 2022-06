Danmark har givet mindre inflationshjælp end nabolande

Sammenlignet med eksempelvis Tyskland og Sverige har politikerne i Danmark givet relativt få penge til borgerne som kompensation for de stigende priser.

Det viser et notat, som Finansministeriet ifølge DR har lavet.

Her sammenlignes, hvad en række europæiske lande har brugt på at kompensere borgere for prisstigninger, som flere lande har oplevet.

I Danmark var priserne i maj ifølge Danmarks Statistik 7,4 procent højere end et år tidligere.

Artiklen fortsætter under annoncen

I andre lande i Europa har prisstigningerne været større. Ifølge Eurostat lå prisstigningerne i Danmark under prisstigningerne set over hele EU.

I notatet ser Finansministeriet på, hvad landenes stater har givet af hjælp målt som andel af landenes økonomiske størrelse.

Her lander Danmark på 0,08 procent. Eksempelvis Sverige er på 0,3 procent, og Tyskland er på 0,66 procent.

I Tyskland har myndighederne sænket prisen på offentlig transport, mens både Tyskland og Sverige har sænket afgiften på benzin og hjulpet udsatte virksomheder.

Finansminister Nicolai Wammen (S) giver over for DR udtryk for tilfredshed med, at Danmark ligger lavt på listen.

- Det er, fordi vi på den ene side gerne vil hjælpe dem, der er hårdest ramt, men vi samtidig vil gøre det på en måde, hvor vi ikke kaster benzin på inflationsbålet, siger han til DR.

Økonomiprofessor og tidligere overvismand Michael Svarer siger til DR, at det er fornuftigt, at politikerne er opmærksomme på ikke at puste yderligere til inflationen ved skyde endnu flere penge ud i samfundsøkonomien.

Ifølge økonomiprofessoren kan politikerne godt give støtte til særligt ramte, men så skal de huske at hive nogenlunde tilsvarende beløb ud andre steder.

Tidligere har de nuværende vismænd advaret mod, at man fra politisk hold sender for mange penge ud i samfundet.

I sin rapport fra maj lød det fra vismændene, at den økonomiske politik burde strammes. Det betyder, at det offentlige burde skabe mindre økonomisk aktivitet.

Modsat får regeringen kritik af sine støttepartier for manglende hjælp til borgerne.

Enhedslisten kalder det "pinligt", at Danmark bruger mindre end andre lande på hjælp til borgerne. SF mener, at det er "uacceptabelt."

Indtil nu er et tiltag blevet vedtaget i Danmark. Det er en varmecheck på 6000 kroner. Den skal gå til de hårdest ramte. Pengene er dog endnu ikke blevet udbetalt.

Regeringen prøver desuden at få flertal for en check på 5000 kroner til pensionister, der i forvejen modtager en ældrecheck.

/ritzau/