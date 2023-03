Danmark har i stor øvelse øvet sig i at modtage Nato-styrker

Det militære skyde- og øvelsesterræn i Oksbøl i Sydvestjylland har på det seneste dannet rammen om den største artilleriøvelse på dansk jord i 30 år.

Her har man blandt andet trænet det at tage imod styrker herhjemme.

Det fortæller generalmajor Gunner Arpe Nielsen.

- Vi har trænet vores evner til at modtage styrker på dansk grund og få dem hen til et område, hvor de kan gennemføre træningen, inden de skal videre, siger han.

Ifølge generalmajoren er det vigtigt, at man fra dansk side er i stand til at modtage styrkerne.

- Som verden ser ud nu, er Danmark et modtageland, hvor vi typisk vil modtage nogle af Natos opfølgestyrker på deres vej – formentlig mod øst.

- De vil komme til Danmark og formentlig skulle blive et stykke tid, hvor de laver den sidste træning og klargøring, inden de går videre ind i det område, hvor der er brug for dem, siger Gunner Arpe Nielsen.

Den amerikanskledede øvelse har haft navnet "Dynamic Front".

Flere end 500 soldater fra flere forskellige lande har været med i øvelsen, som har stået på fra mandag til torsdag.

"Dynamic Front" er ikke kun foregået i Danmark. Der har også været aktiviteter i Grafenwöhr i Tyskland ifølge Forsvaret.

- Når man laver en øvelse som denne, handler det om at sætte en masse nationer sammen og en masse ildstøttesystemer, som vi forsøger at få til at arbejde sammen på den bedst mulige måde, siger Gunner Arpe Nielsen.

Ifølge generalmajoren gør den aktuelle situation i Europa med krig i Ukraine denne type øvelse endnu mere vigtig.

- Vi prøver også at bruge erfaringerne fra Ukraine og tage dem med ind i øvelserne, så der tages højde for de ting, man lærer af konflikten, siger han.

Det er ifølge Forsvaret den amerikanske 56th Artillery Command, der står for den overordnede styring af "Dynamic Front".

Den del af øvelsen, der er foregår i Danmark, er ledet af hovedkvarteret for Allied Rapid Reaction Corps (ARRC), som til daglig har base i Storbritannien, lyder det videre.

