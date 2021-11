Danmark har laveste kontakttal siden oktober og stabil epidemi

For første gang i flere uger er kontakttallet 1,0. Seneste gang var i midten af oktober.

Kontakttallet for corona er beregnet til 1,0. Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Kontakttallet lå sidst på 1,0 tilbage i midten af oktober. Et kontakttal på 1,0 betyder, at epidemien er stabil og ikke udvikler sig.

Med det nuværende kontakttal lyder regnestykket, at ti smittede personer vil smitte yderligere ti personer.

Mellem oktober og nu har kontakttallet været oppe på 1,1 og 1,2.

Er kontakttallet 1,1, vil ti smittede give smitten videre til 11 personer. Det er en epidemi i udvikling, da flere og flere vil blive smittet.

Magnus Heunicke tilføjer i sit tweet tirsdag, at væksten er aftagende, og at der er tegn på en mere stabil epidemi.

- Andre nøgletal som incidens, positivprocent med videre tyder på, at væksten er aftagende, og at vi har en mere stabil epidemi.

Kontakttallet er bagudskuende. Det betyder, at tirsdagens kontakttal viser smitten for ti dage siden.

Den seneste tid er der blevet indført flere restriktioner. Blandt andet er coronapasset blevet genindført flere steder, og nogle arbejdspladser kan nu kræve, at medarbejderne fremviser et gyldigt coronapas.

Mandag blev mundbindet genindført flere steder, blandt andet i detailhandlen og i kollektiv trafik.

Desuden er mange borgere de seneste uger blevet vaccineret.

Magnus Heunicke forklarer, at årsagen til den stabile epidemi blandt andet kan være immunitet fra vaccinationer og revaccinationer.

Ifølge sundhedsministeren har én ud af syv borgere over 12 år tirsdag fået tredje vaccinestik.

Søndag blev det muligt for børn under 12 år at få første stik med en coronavaccine.

/ritzau/