Danmark har nu 123 coronadødsfald

Mens flere coronasmittede dør, er antallet af indlæggelser på landets sygehuse i denne uge stagneret.

Der fortsætter med at være en stigning i antallet af danskere, der dør med coronavirus.

Torsdag er antallet af dødsfald opgjort til 123, oplyser Statens Serum Institut. Det er 19 flere end ved seneste opgørelse onsdag.

Det er ikke nødvendigvis coronavirusset, der er årsagen til dødsfaldet blandt de 123. En del af de indlagte har haft andre alvorlige sygdomme.

Det tæller med i statistikken, hvis dødsfaldet er sket, senest 30 dage efter man er blevet smittet med coronavirus.

Mens antallet af dødsfald fortsætter op, er der færre indlagte coronasmittede på landets sygehuse. Det er torsdag faldet til 525 fra 535 dagen før.

Der har dog været en stigning i antallet patienter på intensiv afdelinger, som er steget til 153 fra 146.

Ud af den gruppe er 138 så syge, at de har brug for en respirator. Det er en stigning fra 129 onsdag.

Dermed fortsætter tendensen fra begyndelsen af denne uge, hvor der overordnet set har været en stagnation i indlæggelserne, men en stigning i antallet af patienter på intensiv og i respirator.

Statsminister Mette Frederiksen (S) varslede tidligere i denne uge, at regeringen efter påske pønser at begynder at løfte den stribe af restriktioner, som er vedtaget for at begrænse coronasmitte.

Men det kræver, at tallene for coronavirus fortsætter med at udvikle sig stabilt.

Regeringen har endnu ikke lagt en plan frem for, hvordan genåbningen kan ske, men Mette Frederiksen har sagt, at det vil ske gradvist.

Indtil videre er lukningen af store dele af det offentlige - herunder skoler, børnehaver - gældende til 13. april.

Samme dato gælder den lang række af butikker, som også skal holde lukket.

Det er blandt andet storcentre, fitnesscentre, restauranter, frisører og tatovører.

/ritzau/