Danmark har over 13.000 smittetilfælde for anden dag i træk

Der er det seneste døgn registreret 13.386 nye smittetilfælde med coronavirus i Danmark.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde.

Det er det næsthøjeste antal smittetilfælde, der er registreret på et døgn under pandemien. Tirsdag var der 13.558 nye tilfælde, hvilket er det hidtil højeste.

- Det er meget høje smittetal. Det skyldes, at omikron er blevet den dominerende variant i Danmark, siger han på pressemødet.

Det seneste døgns smittetilfælde er fundet via 248.857 PCR-test, som tages via en podning i halsen.

Det giver en positivprocent - andelen af positive prøver - på 5,4, hvilket er blandt det højeste, der er målt under pandemien.

Antallet af indlæggelser med coronavirus er onsdag på 553 indlagte, hvilket er én lavere end tirsdag.

Omkring otte procent af de patienter, der er indlagt i øjeblikket, har omikronvarianten, mens de resterende har deltavarianten.

- Vi forventer en stigning i antallet af indlæggelser. Det er særligt de unge, der er blevet smittet med omikron, og det er først, når den spreder sig mellem generationerne, at vi forventer en effekt på indlæggelserne, siger Magnus Heunicke på pressemødet.

På nuværende tidspunkt er antallet af indlæggelser med coronavirus et godt stykke fra niveauet sidste vinter, selv om antallet af smittede i øjeblikket er langt højere end for et år siden.

Sidste år toppede antallet af coronaindlagte på de danske hospitaler på 964 patienter i starten af januar.

Sundhedsvæsenet har meldt ud, at robustheden denne vinter ikke er lige så god som sidste vinter.

Det skyldes blandt andet, at der er mangel på sygeplejersker efter sommerens strejke - herunder på grund af ferieafvikling.

De danske hospitaler forbereder sig på et stigende antal coronaindlagte den kommende tid, og at der derfor kommer pres på.

Det fortæller Kasper Karmark Iversen, der er professor og overlæge på Københavns Universitet og Herlev-Gentofte Hospital.

- Når man ser på coronatallene over en periode, så er der ingen tvivl om, at vi har en epidemi i udvikling, og at der vil komme flere indlagte.

- På det nuværende niveau går det an, men det er ingen tvivl om, at vi bliver pressede de kommende uger.

- Vi har endnu ikke set en stigning i indlagte, som man kunne forvente, hvis omikron skulle være mere farlig end delta.

- Men vi bekymrer os primært om, hvor mange der i sidste ende kommer på hospitalet. Hvis vi har ti gange så mange smittede, så vil også kunne mærke det på hospitalerne, siger Kasper Karmark Iversen.

Der er fortsat fuld fart på revaccinationerne. Det seneste døgn har 119.205 fået et ekstra stik, og det bringer det samlede antal revaccinerede op på 2,3 millioner. Det svarer til 38,8 procent af befolkningen.

Regeringen og de danske sundhedsmyndigheder har onsdag meldt ud, at man vil fremrykke muligheden for et tredje stik til personer mellem 18 og 39 år.

/ritzau/