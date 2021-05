Danmark har under 1000 smittetilfælde for tredje dag i træk

Udrulningen af vacciner betyder ifølge overlæge, at et let stigende smittetryk ikke presser hospitalerne.

Der er det seneste døgn registreret 916 smittetilfælde med coronavirus i Danmark. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er tredje dag i træk med under 1000 smittetilfælde, efter at der i sidste uge blev registreret de højeste smittetal siden januar med 1355 smittede på én dag.

De seneste smittetal er fundet via 173.133 PCR-test, som tages i halsen.

Andelen af smittede - kendt som positivprocenten - er det seneste døgn opgjort til 0,53. Det er nogenlunde på niveau med, hvad den har ligget på i løbet af maj.

De seneste dages smittetal er ifølge professor og overlæge Kasper Karmark Iversen, Herlev-Gentofte Hospital, udtryk for en let stigning i epidemien.

- Det er en let stigning i antallet af smittede, og det er også forventeligt efter den ret massive genåbning.

- Men vi er stadig langt nede, når det gælder antallet af indlagte, så der er efter min vurdering fortsat kontrol over epidemien, siger han.

På de danske sygehuse er der tirsdag 166 indlagte med coronavirus, hvilket er syv færre end mandag.

Antallet af indlæggelser har været nogenlunde stabilt gennem de seneste måneder, selv om samfundet er blevet genåbnet.

Kasper Karmark Iversen ser det stabile antal indlæggelser som udtryk for, at de ældste og mest sårbare personer nu er vaccineret.

Det er især de yngre, der nu bliver smittet, og de har ifølge overlægen langt lavere risiko for at få et alvorligt forløb og blive indlagt.

- Det er klart, at det vil komme med en pris, når vi genåbner samfundet. Der vil blive flere smittede.

- Men det er bare ikke noget, der kommer til at presse hospitalsvæsenet, siger han.

Det seneste døgn er der givet knap 60.500 vaccinestik. Det er blandt de travleste dage på vaccinationscentrene indtil videre.

Indtil videre er 1,7 millioner personer i Danmark i gang med at blive vaccineret eller færdigvaccineret. Det svarer til 29 procent af befolkningen.

623.000 har fået første stik, mens 1,07 millioner fået begge stik.

Der er ikke registreret nogen dødsfald det seneste døgn. Danmark har samlet haft 2503 coronarelaterede dødsfald siden marts 2020.

Det seneste døgn er der også foretaget 554.856 lyntest. Positive prøvesvar herfra indgår dog ikke i smittetallene, fordi der er usikkerhed om svarene.

Derfor anbefaler myndighederne, at man får taget en opfølgende PCR-test, hvis lyntest er positiv.

