Danmark indgår i globalt studie om psykisk helbred

Studiet vil finde ud af, hvordan omfanget af forskellige landes nedlukning påvirker den psykiske trivsel.

Danmark er med i et globalt studie, der skal undersøge den mentale tilstand under coronapandemien i flere end 60 befolkninger.

Det oplyser Statens Institut for Folkesundhed (SIF), der ligger under Syddansk Universitet, i en pressemeddelelse.

Studiet skal kortlægge, hvordan coronavirussets hærgen påvirker det mentale helbred ved at sammenligne forskellige landes befolkningers psyke i krisetiden over tid.

Et halvt år efter krisen skal de deltagende personer igen svare på spørgsmål om deres mentale tilstand.

Det skal ske igen et år efter.

Lau Caspar Thygesen, der er professor hos SIF og dansk forskningsleder på projektet, mener, at studiet vil kunne bruges, hvis en ny pandemi rammer.

- Formålet er at se, hvordan den globale pandemi, nedlukningerne og nervøsiteten, har påvirket den globale helse.

- Sygdommen har spredt sig forskelligt. Det en af grundene til, at studiet skal udføres i så mange lande. Men også at regeringer har handlet meget forskelligt.

For at studiet kan lykkes, skal tusindvis af borgere i hvert land svare på et digitalt spørgeskema.

Ifølge instituttet tager det cirka en halv time at udfylde.

Der er et spørgeskema til voksne og et til børn.

Er man under 18 år, skal man have samtykke fra en forælder eller værge for at svare.

Blandt andet skal man svare på, hvordan ens humør har været de seneste to uger sammenlignet med før coronakrisen.

Forskerne håber på at få viden om, hvorvidt folk i de hårdest ramte lande er mere bekymret for smitte med coronavirus end i lande, der er mindre hårdt ramt af virusset.

Desuden er sigtet at få bedre redskaber til at hjælpe særligt sårbare grupper.

- Vi forsøger at lave en måling før og efter krisen. På den måde kan vi se, om der sker ændringer, og om de er mere markante hos nogle mennesker end andre, siger Lau Caspar Thygesen.

Sverige og Norge deltager også i studiet. Den danske del sker i samarbejde med Psykiatrisk Center København og Psykiatrifonden.

/ritzau/