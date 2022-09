Danmark kæmper for plads i sikkerhedsråd: Vi kan gøre en forskel

Den danske udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er i disse dage i New York City for at være med til åbningen af FN's Generalforsamling.

Her har Jeppe Kofod særligt fokus på at fremme Danmarks mulighed for at blive valgt til FN's Sikkerhedsråd, som betragtes som FN's mest magtfulde organ.

- Vi har jo længe arbejdet med at sikre andre FN’s landes kandidatur, og jeg har ikke tal på, hvor mange møder jeg har haft i New York med udenrigsministerkolleger fra andre lande i hele verden, siger ministeren.

Sammen med kronprinsparret var ministrene natten til fredag dansk tid værter for en reception, hvor det danske kandidatur formelt blev lanceret for et internationalt publikum.

Danmark kandiderer til en plads i Sikkerhedsrådet i 2025 til 2026. Det samme gør Grækenland.

Frem til 2024 kan flere kandidatlande melde sig, men det vil så udløse et kampvalg.

- Vi skal gerne undgå, at der er nogle, som føler sig fristet til at stille op, så vi dermed sikrer, at vi bliver valgt på en stærk platform, siger Jeppe Kofod.

- Jeg oplever en god opbakning, fordi Danmark har høj troværdighed.

Sikkerhedsrådet har 15 medlemmer. Af dem er USA, Kina, Rusland, Storbritannien og Frankrig faste medlemmer.

De har siddet i Sikkerhedsrådet siden 1945 og er ikke på valg. Samtidig kan de med vetoret forhindre ethvert forslag blive vedtaget.

Men også små lande har mulighed for at påvirke de store, pointerer Jeppe Kofod.

- Med et dansk medlemskab vil vi få en helt enestående indflydelse ved at sidde med ved bordet. Små lande kan altså også gøre en stor forskel, siger den danske udenrigsminister.

- Vi vil ikke sætte os hen i hjørnet og se på. Vi vil have indflydelse. Vi ved, der er et hårdt forhandlingsklima med den verden, vi står i, så vi går til opgaven med realistiske forventninger.

Sikkerhedsrådet vil være en stærk platform for Danmark til at fremme danske hjertesager, som klima, miljø menneskerettigheder og demokrati.

- Det løfter os op i en helt anden vægtklasse, end vi er vant til, siger Jeppe Kofod.

Danmark har fire gange tidligere været medlem af FN's Sikkerhedsråd, som er sat i verden for at forhindre væbnede konflikter og sikre international fred.

Over 100 lande har på forhånd meddelt, at de vil deltage i receptionen i New York. Blandt gæster vil være FN-ambassadør og en række ministre.

Kronprinsesse Mary, udenrigsministeren og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) holdt tale.

Og så blev der desuden serveret rugbrød og lagkage, oplyser Udenrigsministeriet.

/ritzau/