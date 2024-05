Danmark kan blive EU's grønne bannerfører

Danmark bør med sit snarlige EU-formandskab næste år stille sig i spidsen for en målrettet landbrugsstøtte, hvor de mange milliarder går til omstilling til et mere bæredygtigt og grønt landbrug.

Det siger Connie Hedegaard, tidligere miljøminister, EU-kommissær og senest formand for den grønne tænketank Concito.

Med en støtte på en tredjedel af EU's budget er landbruget år efter år i søgelyset på både godt og ondt.

Det gælder også, når danskerne som resten af europæerne om kort tid skal sammensætte et nyt EU-Parlament.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Grundlæggende burde landbruget jo ikke udgøre så stor en del af budgettet. Men af politiske årsager tror jeg, at det bliver svært at ændre det markant, siger Connie Hedegaard.

- Til gengæld modtager landbruget så massiv offentlig støtte, som vi alle sammen er med til at betale, at vi kan kræve, at erhvervet producerer stadigt mere bæredygtigt. Både når det gælder miljø, natur og ikke mindst klima, siger hun.

Hun mener, at det kommende danske formandskab i anden halvdel af 2025 er en helt oplagt mulighed for at få sat grønne danske fingeraftryk på det næste syvårige EU-budget.

- Der er nødt til at ske en ganske betragtelig reform af landbrugsstøtten.

- Når EU’s topledere går og siger, at det store landbrugsland Ukraine kan blive medlem af EU fra 2030, så tror jeg, at de fleste mennesker kan se, at der så i den grad skal ske noget med landbrugsstøtten inden, siger Hedegaard.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derfor mener hun, at miljø og bæredygtighed skal være en essentiel del af landbrugsstøtten de kommende syv år.

- Det bliver ikke nemt. Og bare truslen fra franske landmænds traktordemonstrationer har jo vist sig at kunne få EU til at trække miljøkrav tilbage, siger hun.

EU-Kommissionen smed for nylig sit flagskibsudspil om halvering af brugen af pesticider frem mod 2030 på møddingen efter massive landbrugsdemonstrationer.

/ritzau/