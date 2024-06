Danmark kan blive optaget som medlem af FN’s Sikkerhedsråd torsdag

Torsdag eftermiddag kan Danmark blive optaget i FN's Sikkerhedsråd for en toårig periode.

Det afgøres ved en afstemning i FN's hovedkontor i New York City, USA.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) er derfor rejst til USA i forsøget på at sikre optagelsen før og under afstemningen. Og fornemmelsen forud for valget er god.

- Jeg har en rimelig god fornemmelse, fordi der skal vælges to fra vores del af verden, og Grækenland og Danmark er de to lande, der kandiderer. Så på den måde er der ingen modkandidater.

- Det ændrer dog ikke på, at man skal have to tredjedele af stemmerne i generalforsamlingen. Så det gælder jo i denne sag som i alle andre valg - den er ikke hjemme, før den er hjemme, siger han.

FN's Sikkerhedsråd har 15 pladser. Fem er permanente medlemmer - USA, Rusland, Kina, Storbritannien og Frankrig. De resterende ti vælges af FN's Generalforsamling og skiftes løbende ud.

Det er her, Danmark vil gøre sig gældende i forsøget på at præge de internationale beslutninger om fred og sikkerhed i 2025 og 2026.

Indsatsen for at få en plads i Sikkerhedsrådet har stået på siden 2021, hvor Danmark annoncerede sit kandidatur. Den danske regering har eksempelvis fremhævet, at man vil have fokus på klimaforandringernes påvirkning på fred og sikkerhed.

Siden har det danske diplomati arbejdet for at overbevise andre lande om, at Danmark skal stemmes ind.

- Det er noget, vi har lagt an til i flere år, og derfor har vi også i alle vores aktiviteter - det gælder mig, og det gælder også min forgænger, for det har været længe undervejs - og når vi har været ude og tale med kolleger, forsøgt at skabe sympati for, at man skal stemme på Danmark, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han peger desuden på beslutningen om, at udnævne en såkaldt special envoy - en særlig udsending - som har arbejdet med at få især de små stater til at pege på Danmark.

Den post har tidligere været besat af Kristian Jensen, som blev efterfulgt af tidligere SF-formand Holger K. Nielsen, som de seneste år har rejst rundt for at tale Danmarks sag.

Selv om Danmark ikke bliver et permanent medlem af FN’s Sikkerhedsråd, mener Lars Løkke Rasmussen, at man stadig vil få en vægtig stemme.

De midlertidige medlemmer har fået større ansvar i de seneste år. Eksempelvis har Sikkerhedsrådet stemt for en resolution om våbenhvile i Gaza, der var fremsat at de ti midlertidige lande, fremhæver Udenrigsministeren.

- Det vil være en fantastisk mulighed for at præge verdenspolitikken. Altså man skal jo ikke være naiv og indbildsk og tro, at vi kan diktere ting.

- Men det der faktisk er sket de seneste år, hvor geopolitikken er ved at være fastlåst, det er, at de fem permanente medlemmer, der har vetoretten, i høj grad låser spillet. Og derfor har man set en tendens til, at de ti ikke-permanente medlemmer spiller en stadig større rolle, siger udenrigsministeren.

Han fortæller videre, at Danmark er kendt som et pragmatisk land, som står vagt om de internationale institutioner, og at den vigtigste rolle vil være at være brobygger.

Beslutningen om medlemskab træffes ved en afstemning, hvor alle FN's medlemslande skal afgive én stemme.

For at blive optaget, skal et land have to tredjedel af de afgivne stemmer, og Danmark skal have 128 stemmer for at blive valgt ind.

/ritzau/