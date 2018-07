DMI varsler farligt vejr: Skybrud og torden rammer Danmark

Fra lørdag eftermiddag kan skybrud, torden og vindstød skylle ind over Danmark, varsler DMI.

Store dele af Danmark kan fra lørdag eftermiddag risikere at blive ramt af skybrud, men det er ikke kun regn, som danskerne skal holde øje med.

Det tørre vejr betyder nemlig, at der er en lille risiko for, at lyn kan antænde brande i naturen, fortæller vagthavende meteorolog Frank Nielsen fra DMI.

- Der er ingen garanti for, at regnen bliver så kraftig, der hvor lynene falder, at det ikke i værste fald kan antænde naturen lokalt.

- Det er ikke noget, vi normalt bekymrer os om i Danmark, men der er en vis risiko for det, siger han.

Det er en koldfront, som passerer Danmark, og som får DMI til at udsende en varsling om farligt vejr i form af skybrud, torden og vindstød.

- Koldfronten forsøger at presse tropevarmen væk. I forbindelse med fronten kan der dannes nogle regn- og tordenbyger, som stedvis kan give skybrud, hvilket vil sige, at der kommer mere end 15 millimeter på en halv time, forklarer Frank Nielsen.

Fronten ventes at ramme Sydvestjylland sidst på eftermiddagen, hvorefter den i løbet af aftenen når Midtjylland og Fyn.

Fra omkring midnat når uvejret Nord- og Nordøstjylland og Sjælland. I løbet af natten ventes det dog at tabe pusten.

- Vejret kommer ind fra sydvest og starter i vadehavsområdet, så det når nok først Nordøstjylland og Nordsjælland en gang i nat. Så der kan ske en del inden, men det holder vi øje med, siger Frank Nielsen.

Flere danskere har i de seneste dage nydt det varme vejr på de danske strande og i havnebadene, men man skal droppe svømmeturen, hvis det tordner.

Det kan nemlig være farligt, fortæller Anders Myrhøj, der er chef for drift og sekretariat i TrygFonden Kystlivredning:

- Hvis det sker (at et lyn slår ned i vandet, red.), så gør salte og mineraler vandet strømledende, siger han i en pressemeddelelse.

- Det betyder, at et kraftigt lyn kan slå en person ihjel, selv om om det slår ned 100 meter væk. Man bør derfor skynde sig op af vandet, også hvis tordenvejret er et stykke væk fra stedet, hvor man bader.

