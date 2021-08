Danmark kaster livline til afghanske ansatte

Et lettelsens suk kan brede sig hos 45 lokalt afghanske ansatte, som har hjulpet Danmark i Afghanistan.

De bliver af hensyn til deres sikkerhed tilbudt evakuering til Danmark og får midlertidig ophold i to år i ny bred politisk aftale, der faldt på plads onsdag aften.

Aftalen gælder nuværende ansatte på den danske ambassade i Kabul samt tidligere ansatte to år tilbage, der har søgt om dansk hjælp.

Derfor kan antallet også blive lidt højere end 45, da flere endnu kan nå at søge om dansk hjælp.

Den nærmeste familie - såsom ægtefælle og børn under 18 år - får også tilbudt evakuering.

Evakueringen starter snarest og gennemføres gradvist.

Det haster, da den militante bevægelse Taliban har erobret ni afghanske provinshovedstæder på under en uge.

Og ifølge amerikanske efterretningskilder risikerer hovedstaden Kabul at falde i Talibans hænder måske allerede inden for en måned. Taliban ser afghanere, der har hjulpet udenlandske magter i landet, som landsforrædere.

- Vi har et særligt ansvar for de ansatte og et ønske om at lave en hurtig, holdbar og ordentlig løsning for de lokalt ansatte afghanere i Danmarks tjeneste. Jeg er derfor glad for, at et meget bredt flertal af partier står bag aftenens aftale, siger udenrigsminister Jeppe Kofod.

Tidspresset betyder, at evakueringen kan sættes i gang allerede inden, at en særlov om midlertidig opholdstilladelse til afghanerne kan vedtages efter Folketingets åbning i oktober.

Der er ikke mulighed for forlængelse efter de to år i den midlertidige opholdstilladelse. Man vil dog kunne ansøge om opholdstilladelse efter udlændingeloven.

Før afghanerne og deres familie kan evakueres, skal det afdækkes, om de udgør en sikkerhedsrisiko for Danmark.

Derfor bliver de sikkerhedsclearet først i Afghanistan og siden efter ankomsten til Danmark.

Har en ansøger tidligere begået alvorlig kriminalitet, vil det ikke være muligt at få det midlertidige ophold i Danmark.

Bag aftalen står Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Kristendemokraterne og Alternativet.

Partierne er også enige om, at "Danmark skal være klar til at drøfte en solidarisk byrdefordeling i forhold til lokalt ansatte hos Nato, EU og FN".

Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti står udenfor aftalen.

Ifølge udenrigsordfører Peter Skaarup (DF) skal afghanerne slet ikke til Danmark.

- Aftalen betyder, at vi kan forvente et betydeligt højere antal afghanere end de oprindeligt 45, der nu kommer til Danmark. Dansk Folkeparti ser det som en stor fejltagelse, og regeringen risikerer at åbne for en stor flygtningestrøm mod Danmark, lyder det fra Peter Skaarup i en skriftlig kommentar.

Peter Viggo Jakobsen, professor ved Forsvarsakademiets Institut for Strategi og Krigsstudier, mener omvendt, at aftalen var det mindste, Danmark kunne slippe afsted med.

- Det har meget klart handlet om at få så få afghanere som muligt til Danmark uden at miste anstændigheden helt, siger han til TV 2 news.

/ritzau/