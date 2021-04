Danmark kigger på hjælp til coronaramt Indien

Coronasmitten er høj i Indien i øjeblikket. Danmark kigger ligesom andre lande på konkret hjælp.

Coronasituationen er alvorlig i Indien, der dagligt sætter smitterekorder.

Det har fået flere lande til at varsle, at de er klar til at hjælpe, og også Danmark vil hjælpe det folkerige lande.

De danske myndigheder er i dialog med både EU og de indiske myndigheder om konkret hjælp, oplyser Udenrigsministeriet til Ritzau.

- Det er hjerteskærende billeder, vi ser fra Indien, og jeg kan bekræfte, at de relevante danske sundhedsmyndigheder netop nu undersøger, om og hvordan vi kan hjælpe Indien, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i en skriftlig kommentar.

EU varslede i weekenden, at der er ved at blive indsamlet iltforsyning og andet medicinsk udstyr til Indien.

Udenrigsministeriet oplyser, at der weekenden igennem har været dialog med danske virksomheder om, hvorvidt de kan bidrage med udstyr, som mangles i landet, og om de kan hjælpe med transport.

Hjælpen må dog ikke gå ud over det danske sundhedsvæsen:

- Danmark vil naturligvis hjælpe i det omfang, vi har mulighed for det og ligger inde med de konkrete kapaciteter, som Indien efterspørger.

- Men det er afgørende, at vi fra dansk side faktisk hjælper med det, som Indien konkret efterspørger, siger Jeppe Kofod.

De seneste dage har Indien dagligt registreret over 300.000 nye smittetilfælde. Det skal dog ses i lyset af, at Indien har omkring 1,4 milliarder indbyggere.

Når man tager højde for de store forskelle i befolkningsstørrelser og ser på antallet af smittetilfælde per 100.000 indbyggere, er smitten i Indien dobbelt så høj som i Danmark, men omkring det halve af Sverige og Frankrig.

Det viser en opgørelse fra Our World in Data, som forskere fra Oxford University står bag.

De opgørelser kan dog ikke sammenlignes én til én, da der er stor forskel på, hvor intensivt landene tester.

/ritzau/