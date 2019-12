Danmark klatrer op på klimaliste - får ros for klimapolitik

Danmark går fra en 15.-plads til en 5.-plads på klimaindeks, der bider mærke i forbedring på klimapolitikken.

Efter nogle år med lidt lavere placeringer sætter Danmark sig nu i toppen af feltet i et klimaindeks, der offentliggøres tirsdag i forbindelse med klimamødet COP25.

Det er klimaorganisationen Germanwatch og NewClimate Institute, der står bag klimaindekset.

Det ser blandt andet på, hvordan landene klarer sig i forhold til Parisaftalen, som har til mål at holde den globale temperaturstigning under to grader i forhold til førindustrielt niveau.

Indekset giver Danmark en femteplads, mens Sverige klarer sig bedst med en fjerdeplads. Sidste år fik Danmark en 15.-plads, mens det blev til en 17.-plads i 2017.

Første-, anden- og tredjepladsen gives ikke, da ingen af de 57 lande på listen klarer sig godt nok i forhold til at leve op til Parisaftalen på alle parametre.

Landene vurderes inden for fire kategorier: Udledning af drivhusgasser, vedvarende energi, energiforbrug og klimapolitik.

Det er især inden for klimapolitikken, at Danmark er blevet bedre ifølge indekset, som er rangeret på baggrund af ekspertudtalelser fra ngo'er og tænketanke fra de respektive lande.

Set på klimapolitikken går Danmark 24 pladser op til en 9.-plads og får i denne kategori en "høj" rangering.

Eksperterne nævner blandt andet den nye klimalov, som har et mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990.

Ifølge indekset har Danmark vist mindre forbedringer inden for udledning af drivhusgasser og vedvarende energi, som har en "høj" vurdering. Det samme gælder energiforbruget, hvor Danmark får en "medium" rangering.

Klimaminister Dan Jørgensen er stolt over, at Danmark slår positivt ud på listen.

- Det er jeg da utrolig glad og stolt over, fordi når vi fører så ambitiøs en politik, som vi gør i Danmark, skyldes det ikke mindst et ønske om at være et grønt foregangsland, siger han.

Han anerkender dog også, at klimaloven kun er første skridt:

- Det er klart, at vi i endnu højere grad skal se at vedtage forskellige virkemidler, som gør, at vi også kan leve op til de mål, som vi har sat os.

Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, mener, at der er enormt positivt, at Danmark ligger i top, men hun bider også mærke i, at ingen lande er gode nok til toptre.

- Det bekymrende ved opgørelsen er, at ingen lande er i mål endnu. Alle lande skal levere mere, end de gør i dag. Netop derfor er der så stort behov for, at der er nogle lande, der indtager rollen som foregangslande, der kan inspirere andre, siger hun.

Det går for de fleste lande fremad, men nogle lande giver også grund til bekymring ifølge indekset.

- Australien, Saudi-Arabien og især USA giver grund til stor bekymring med deres lave til meget lave indsats i udledninger og inden for udvikling af vedvarende energi såvel som klimapolitik, står der i en pressemeddelelse fra organisationerne bag indekset.

