Danmark køber 22 millioner coronavacciner i år

Dårligt købmandskab, lyder dommen fra økonom over køb af 22 millioner coronavacciner for 2,8 milliarder.

Omkring en million vaccinestik mod coronavirus er foreløbigt blevet givet til borgere i Danmark i 2022.

Men for hele året har Danmark forpligtende aftaler om køb af over 22 millioner doser af forskellige coronavacciner. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) til Ritzau.

Ifølge et aktstykke fra Sundhedsministeriet, som Folketingets Finansudvalg har godkendt i starten af april, er de forventede udgifter for vaccinerne på 2,8 milliarder kroner.

Til sammenligning brugte Danmark ifølge SSI godt 2,4 milliarder på coronavacciner i 2021.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet, håber, at "der er nogen, der har en god forklaring" på, hvorfor Danmark har forpligtet sig til 22 millioner doser i 2022.

- Det første, der falder i min tanke, er dårligt købmandskab. Og så er det helt utilfredsstillende brug af skatteborgernes penge, siger Jes Søgaard.

Han mener, at det aldrig har været realistisk, at Danmark skulle kunne få brug for så mange vacciner i 2022. Det giver "simpelthen ingen mening", lyder det.

- Det vil betyde, at vi skal have en genopblussen af epidemien, og det er der ingen, der ønsker. Men der er heller ingen, der tror på, det kommer. Alle virologer og epidemiologer siger det modsatte.

I et skriftligt svar anerkender Sundhedsministeriet, at "der er indkøbt flere vacciner, end der sandsynligvis var behov for".

- Sundhedsministeriet har i forbindelse med håndteringen af covid-19-vacciner været nødt til at indgå forpligtelser til køb af covid-19-vacciner, hvor der på tidspunktet for indgåelse af kontrakterne, ikke har været fuldt overblik over epidemien og behovet for antallet af vacciner, lyder det i det skriftlige svar til Ritzau.

Hvornår kontrakterne er indgået, oplyser ministeriet ikke.

Vaccinerne er købt i et fælles EU-samarbejde. Og de aftaler er ikke så nemme at komme ud af igen, lyder det.

- Danmark er som udgangspunkt bundet af de EU-aftaler om indkøb af vacciner, som Danmark har tilsluttet sig, skriver ministeriet.

Videre lyder det, at EU-Kommissionen og styregruppen lige nu er i "lange og komplicerede" forhandlinger. Her er der også dansk deltagelse. Ønsket er at "tilpasse leverancerne til det reelle behov".

- Samtidig har producenterne i vidt omfang holdt fast i de allerede aftalte kontrakter. Der er således løbende dialog med flere producenter om, hvornår bestilte vacciner skal leveres, ligesom Danmark i videst muligt omfang også søger at donere overskydende vacciner.

Foreløbig har Danmark doneret omkring ti millioner vaccinedoser til andre lande siden 2021. Desuden blev mere end en million doser kasseret i maj 2022, fordi de var blevet for gamle.

Hvor mange af dem, der er en del af de 22 millioner doser, vides ikke.

Sundhedsstyrelsen vurderede i slutningen af april, at "der sandsynligvis bliver behov for at vaccinere mod covid-19 igen til efteråret".

I alt er der siden 27. december 2020 givet over 13 millioner stik i Danmark. Omkring 60 procent af befolkningen er vaccineret tre gange.

/ritzau/